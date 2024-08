Le salon art3f célèbre l’art contemporain à Monaco 

Le chapiteau de Fontvieille sera l’écrin du salon international d’art contemporain, art3f.

Peinture, sculpture, photographie… Loin des traditionnels salons marchands d’art contemporain, art3f regroupera, du 23 au 25 août 2024, plus de 200 artistes et galeries nationaux et internationaux ainsi que plus de 3 500 œuvres à la vente.

L’occasion pour les férus d’art et les collectionneurs de rencontrer les artistes en face-à-face, qui pourront partager avec eux leurs univers singuliers plus facilement.

Cette édition représentera les plus grands courants artistiques de l’art contemporain comme la figuration libre en passant par l’abstraction, l’art brut, l’art naïf, l’art cinétique, l’expressionisme, le pop art, le nouveau réalisme, le graffiti ou encore le post graffiti.

Le vernissage officiel (ouvert à tous les visiteurs) se déroulera sur le stand de chaque exposant le vendredi à partir de 18h, afin de favoriser les échanges et de déclencher les premiers coups de cœur. Les participants pourront ensuite se retrouver autour de mets variés et de boissons fraîches au grand bar/restaurant central pour un moment d’exception avec un groupe de jazz en live.

Infos pratiques :