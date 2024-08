AlUla, du désert d’Arabie Saoudite à la Promenade du Larvotto : une exposition merveilleuse à ne pas manquer cet été

AlUla comprend le premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Hegra, lieu phare de l’histoire et des conquêtes de Lawrence d’Arabie. Il comprend aussi Dadan l’une des villes les plus développées au Ier millénaire avant notre ère.

Un désert et des oasis en pleine ville. Jusqu’au 3 septembre, la Promenade du Larvotto se transforme en véritable galerie d’art à ciel ouvert. Connaissez-vous, AlUla, cette « oasis culturelle » au nord-ouest de l’Arabie Saoudite ?

© DR

L’exposition photographique « AlUla : un tissage de créativité » vous propose de la découvrir. Organisée par Arts AlUla et sous le patronage de la Direction des Affaires Culturelles de la Principauté de Monaco, les photos présentées invitent à un voyage au cœur du désert, où se mêlent histoire, culture et modernité, là même où se trouvait l’ancienne route de l’encens.

8 artistes internationaux présentent la splendide région

L’exposition, gratuite et ouverte à tous, présente la région d’AlUla à travers les yeux de huit artistes internationaux. Les œuvres exposées sont le fruit d’une résidence d’artistes à AlUla. Ils offrent un regard sur les merveilles géologiques, l’importance archéologique et la richesse culturelle d’AlUla.

Hegra, premier site saoudien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO © M’hammed Kilito

Moath Alofi, Huda Beydoun, Lance Gerber, Catherine Gfeller, M’hammed Kilito, le Prince Michel de Yougoslavie, Matthieu Paley et Robert Polidori, à travers des techniques innovantes et des expressions artistiques propres illustrent le territoire à travers le passé, le présent et le futur.

Nora Aldabal, Directrice Exécutive des Arts et Industries Créatives pour la Commission Royale pour AlUla (RCU), a déclaré : « AlUla est une source infinie d’inspiration pour les artistes de différentes époques et cultures, et aujourd’hui, elle se réaffirme comme une référence internationale dans le monde de l’art et de la culture. Cette exposition est un parfait témoignage de la capacité d’AlUla à inspirer de nouvelles générations d’artistes locaux et internationaux, tout en servant de vecteur pour amener l’art et les artistes saoudiens sur la scène internationale. »

« La Principauté de Monaco a toujours été un lieu où l’art s’épanouit et soutient les nouveaux talents, en faisant le point de départ idéal pour la première exposition photo d’Arts AlUla ouverte au grand public, en dehors d’Arabie Saoudite » a-t-elle conclu.

Les supports permettent également aux visiteurs d’obtenir plus d’informations sur l’exposition et le lieu en accédant à des vidéos et un catalogue numérique via des QR codes.