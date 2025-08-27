Самые интересные сентябрьские мероприятия в Монако

Бурная жизнь возвращается в Княжество. Ознакомьтесь с предстоящими сентябрьскими событиями!

Нашествие яхт на Лазурный берег, возвращение Филармонического оркестра Монте-Карло и многочисленные торговые ярмарки… Приготовьте блокноты! Сентябрь обещает быть насыщенным.

Не пропустите!

Спустя несколько недель после Cannes Yachting Festival и его 700 яхт мир яхтинга бросит якорь в Княжестве на время 34-го салона Monaco Yacht Show с 24 по 27 сентября. На выставке будут представлены 120 суперъяхт и 60 тендеров, общей темой которых в этом году станет более ответственное мореплавание.

Любители яхт будут в восторге в этом месяце. С 10 по 13 сентября в Княжестве пройдёт салон Monaco Classic Week, в котором примут участие около сотни яхт – одна краше другой.

Ритмичное пробуждение:

Завершив сезон в самом сердце княжеского дворца, после заслуженного месяца отпусков Филармонический оркестр Монте-Карло возвращается к своей родной аудитории. Первый концерт сезона – 21 сентября в Аудитории Ренье III. Места ещё остались!

Бал на рынке Кондамин завершает летний сезон в Монако © Мэрия Монако

Неслыханно!

Панини, Покемон, Дисней, Марвел… Эти вселенные говорят вам о чём-то? Внимание всех любителей коллекционных карточек! Первая выставка Monaco Card Show состоится 13 сентября в Гримальди Форуме! Множество экспонентов, гостей и коллекционеров ждут вас, чтобы обсудить свои увлечения!

Мода и бизнес

Для поклонников моды – последний шанс открыть для себя на вилле Палома выставку «Лихие двадцатые Коко Шанель». Более 200 экспонатов рассказывают историю появления современной дамы на Ривьере в 1920-х годах.

Выставка закрывается 5 октября © NMNM – Андреа Россетти (Andrea Rossetti) / Эктор Шико (Héctor Chico)

Что касается бизнеса, торговая ярмарка Luxe Pack вернётся в Гримальди Форум в конце месяца. Специализируясь на упаковке класса люкс, выставка ежегодно привлекает тысячи профессионалов этого сектора.

Чтение и культура в начале учебного года:

6 и 7 сентября литература станет центральной темой Международной книжной ярмарки в Монако, в Гримальди Форуме. Ожидается участие более 150 иностранных писателей во встречах, беседах и литературных кафе!

Хотите приобрести произведение современного искусства? Шапито Фонвьей превращается в настоящую художественную галерею на время салона art3f. Более 3 500 работ будут в продаже с 19 по 21 сентября!

© art3f 2021 – Дэвид Лоу (David Law)

Княжеский гольф и ФК «Монако»:

Princess of Monaco Cup, организованный Фондом Княгини Шарлен, соберет 18 команд 16 сентября в гольф-клубе Монте-Карло. Грандиозный финал: легендарный удар с 19-й лунки на площади Казино, где все участники и княжеская чета завершат этот турнир в исключительной обстановке.



Наконец, оставим маленький мячик для гольфа и перейдём к ФК «Монако», который примет «Мец» 21 сентября. В конце месяца ФК «Монако» пересечёт границу и примет участие во 2-ом спортивном фестивале в Вентимилье 28 сентября!