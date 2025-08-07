Les rendez-vous culturels de la rentrée à ne pas manquer à Monaco

Découvrez quelles sont les expositions encore accessibles et les événements prévus au Grimaldi Forum pour le mois de septembre © Grimaldi Forum

La rentrée à Monaco s’annonce particulièrement riche ! Entre concerts, expositions et salon littéraire, découvrez notre sélection des événements incontournables de septembre.

1. Thursday Live Sessions – Pat Kalla & Le Super Mojo

PAT KALLA & LE SUPER MOJO © Grimaldi Forum

Pat Kalla et son Super Mojo lancent la rentrée au Grimaldi Forum avec leur électro-afro-groove. Au programme : highlife, rumba, biguine, funk et afrobeat. Leur nouvel album Belle Terre mélange les influences créoles, antillaises et africaines. Le groupe est réputé pour faire danser même les plus timides !

Jeudi 4 septembre 2025 – 18h30 Entrée gratuite. Réservation au +377 99 99 30 00. Apéromix dès 18h30, concert à 20h30.

2. Salon international du livre de Monaco

© Salon du livre Monaco -Laurent Rivoire

Le Grimaldi Forum accueille la 14ème édition de ce salon littéraire. 150 auteurs de 12 nationalités seront présents. Au programme : rencontres avec les auteurs, conférences et cafés littéraires. Les débats et tables rondes se succèderont toute la journée. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux des livres. Ce salon aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 septembre 2025 au Grimaldi Forum.

Plus d’infos sur salondulivredemonaco.com

3. L’exposition Les années folles de Coco Chanel

© Monaco Tribune

On ne la présente plus ! Cette exposition à la Villa Paloma explore les créations de Chanel dans les années 1920. Plus de 200 objets sont présentés : vêtements, accessoires et œuvres d’artistes de l’époque. Découvrez comment Chanel révolutionne la mode féminine. L’exposition montre aussi ses liens avec Picasso, Van Dongen et Cocteau. Trois thèmes : les loisirs balnéaires, les Ballets russes et le « style Riviera ».

Du 19 juin au 5 octobre 2025 à la Villa Paloma. Tarifs : 6 euros / gratuit pour les -26 ans. Renseignements au +377 98.98.91.26.

4. L’exposition Cactus

Une exposition originale sur les cactus dans l’art depuis 1900. Elle réunit photos, peintures et créations contemporaines dans un projet dirigé par Marc Jeanson, botaniste, et Laurent Le Bon, conservateur. Cette collaboration avec le musée Yves Saint Laurent de Marrakech explore comment ces plantes aux formes géométriques ont inspiré les artistes. L’entre-deux-guerres marque un tournant : les cactus s’imposent dans les intérieurs bourgeois et fascinent les créateurs. Vous verrez les photos de Brassaï prises au Jardin exotique dans les années 1930. Aussi des œuvres de David Hockney, Wolfgang Tillmans et des peintures de Domenico Gnoli. L’exposition montre aussi leur utilisation dans les arts décoratifs, du mobilier de Louis Majorelle aux objets design actuels. Au-delà de l’esthétique, l’expo questionne le symbole contemporain de ces plantes. Témoins de l’aridité croissante, elles incarnent aujourd’hui des enjeux écologiques majeurs. Les jardins de la villa complètent la visite avec une collection de vrais cactus créée pour l’événement.

L’exposition est accessible jusqu’au 11 janvier 2026 à la Villa Sauber, 17 avenue Princesse Grace. Tarif : 6 euros / gratuit pour les moins de 26 ans. Renseignements au +377 98.98.91.26.

5. L’exposition Visions d’Olivia Cognet

© Eleonora Paciullo

L’artiste niçoise Olivia Cognet présente ses céramiques à Mareterra. Bas-reliefs, totems, luminaires sculpturaux, tables de grande échelle : ses pièces dialoguent avec l’architecture suspendue de Renzo Piano. Cette exposition, second volet de ses expositions dans le sud de la France, explore la tension entre ancrage et élévation. La céramique devient chez elle un langage sculptural qui emprunte aux arts décoratifs, à l’architecture et à la sculpture. Formée à la Villa Arson à Nice, elle s’inspire des grands maîtres de l’école de Vallauris comme Picasso et Roger Capron. Elle travaille le grès local en trois teintes naturelles, d’abord par le dessin puis à main levée dans son atelier.

© Eleonora Paciullo

Exposition accessible jusqu’au 23 novembre 2025 – Mareterra, 8 Quai du Petit Portier, Monaco.

À venir en octobre : Hoshi en concert

© Grimaldi Forum

Le Grimaldi Forum accueillera également Hoshi et sa tournée UNPLUGGED, le samedi 4 octobre 2025, à 20 heures. Un concert acoustique intimiste avec la chanteuse française. Elle proposera des incontournables de son répertoire et ses titres les plus personnels. Les billets sont à partir de 39 euros.











