Monaco Yacht Show 2025 : comment circuler autour du Port Hercule pendant les préparatifs ?

Monaco se prépare à accueillir l’une des manifestations nautiques les plus prestigieuses au monde avec un dispositif logistique d’envergure qui bouleversera la circulation autour du Port Hercule pendant plus d’un mois.

Les équipes techniques investiront le secteur portuaire dès le 30 août pour préparer le Monaco Yacht Show qui se déroulera du 24 au 27 septembre. Les travaux de montage s’étendront sur plusieurs zones stratégiques, notamment le Quai des États-Unis, l’avenue J.F. Kennedy et la Route de la Piscine. À partir du 8 septembre, le Quai Antoine Ier sera également mobilisé pour l’événement.

Restrictions de stationnement et adaptations routières

Pour garantir la sécurité des installations, les autorités mettront en place des interdictions de stationnement temporaires accompagnées de modifications significatives des flux de circulation. Selon l’arrêté ministériel officiel, plusieurs zones stratégiques feront l’objet de limitations et de fermetures totales :

le Quai des États-Unis (entre la zone de retournement et le quai l’Hirondelle),

le Quai Louis II et la jetée Lucciana : interdiction complète de circulation du 15 septembre au 1er octobre.

La Route de la Piscine : fermeture du 15 septembre au 1er octobre . Accessible dans le sens Portier–Quai Antoine Ier aux heures de pointe matinales , excepté la veille de l’ouverture et les trois jours suivant la clôture du salon.

. Accessible dans le sens Portier–Quai Antoine Ier , excepté la veille de l’ouverture et les trois jours suivant la clôture du salon. Le Quai Antoine Ier : dès le 8 septembre interdiction de circulation entre le virage de « La Rascasse » et le numéro 14, hormis pour les véhicules d’organisation, de secours, de police et les riverains. Parallèlement, la Darse Sud sera entièrement vidée de toute occupation temporaire.

Mesures d’accompagnement pour les usagers

Les organisateurs ont prévu des aménagements spécifiques pour limiter les désagréments. Des créneaux allégés faciliteront notamment la dépose des écoliers, tandis que des itinéraires provisoires assureront la continuité des livraisons commerciales. Un parking dédié aux deux-roues sera installé avenue de la Quarantaine à compter du 8 septembre.

À noter que la circulation piétonne sera également interdite dans l’ensemble des surfaces de montage et démontage des structures, du 30 août au 8 octobre, sauf pour le personnel autorisé. La restitution des espaces publics s’amorcera dès le 28 septembre, avec un retour complet à la configuration habituelle prévu pour le 9 octobre 2025.