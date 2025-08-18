Mika Biereth rencontre ses supporters au Village AS Monaco ce mardi

L’attaquant danois de l’AS Monaco sera présent mardi 19 août dès 18h30 sur le Port Hercule pour une séance de dédicaces.

Après les passages remarqués d’Ansu Fati et Eric Dier, c’est au tour de Mika Biereth de se prêter au jeu des rencontres avec le public. L’international danois de 22 ans rejoindra le Village AS Monaco installé sur le Quai Albert 1er pour échanger avec les supporters Rouge et Blanc. Rendez-vous ce mardi dès 18h30, en accès libre et sans réservation préalable pour rencontrer l’attaquant.

Une saison remarquable pour l’attaquant danois

Recruté en janvier 2025 pour environ 13 millions d’euros en provenance du Sturm Graz, Mika Biereth a immédiatement marqué de son empreinte la seconde partie de saison avec l’AS Monaco. L’attaquant danois de 22 ans a compilé 13 buts et 2 passes décisives en seulement 16 matchs de Ligue 1, établissant des records historiques pour un joueur arrivé lors du mercato hivernal.

Un Village animé jusqu’à fin août

Le Village AS Monaco, ouvert depuis le 18 juillet, propose quotidiennement de 16h à 22h30 une série d’activités familiales gratuites. Mini terrain de football, babyfoot humain et jeux concours rythment les journées sur le port, attirant régulièrement plusieurs centaines de visiteurs.

L’espace accueille également une boutique éphémère du club et organise des tournois e-sport sur FC 25 chaque dimanche. Ces animations se poursuivront jusqu’au 24 août.

Derniers jours également pour l’opération caritative de collecte de fournitures scolaires neuves, menée en partenariat avec l’association « Les Enfants de Frankie ». La collecte se poursuit jusqu’en fin de semaine le vendredi 22 août..