Safe Harbor Marinas acquiert Monaco Marine et débarque en Méditerranée

Chaque année, la région Sud attire plus de la moitié de la flotte mondiale des yachts de plus de 30 mètres © Yacht Club de Monaco

L’américain Safe Harbor Marinas vient d’officialiser l’acquisition du réseau Monaco Marine, marquant son entrée stratégique sur le marché européen du yachting de luxe.

Annoncée le 31 juillet 2025, cette acquisition permet à Safe Harbor d’étendre son réseau mondial en ajoutant neuf installations méditerranéennes spécialisées dans l’entretien et la rénovation de superyachts jusqu’à 90 mètres. L’opération, dont le montant de la transaction n’a pas été rendu public, concrétise les négociations exclusives entamées en juin dernier entre les deux groupes.

Pour « servir les capitaines, équipages et propriétaires dans des destinations comme Saint-Tropez, Antibes et Monaco », selon les mots de Baxter Underwood, PDG de Safe Harbor, cette expansion méditerranéenne représente un tournant majeur pour le géant américain.

Un empire portuaire en expansion continue

Avec l’intégration de Monaco Marine, Safe Harbor exploite désormais 149 marinas et chantiers navals dans les destinations les plus prisées au monde. Le groupe texan, racheté par Blackstone Infrastructure Partners en avril 2025 pour 5,65 milliards de dollars, poursuit ainsi son expansion internationale après avoir déjà changé de mains en 2020.

Monaco Marine, fondé en 1995 par Michel Ducros, s’est imposé comme une référence dans le secteur avec ses implantations stratégiques entre Marseille et Monaco, incluant La Ciotat, Beaulieu-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. Le chantier phare de La Ciotat se distingue par sa capacité d’accueil exceptionnelle pour les très grandes unités.

Des synergies transatlantiques prometteuses

Cette opération s’inscrit dans une dynamique de consolidation du secteur, où les infrastructures capables d’accueillir les superyachts restent rares et convoitées. L’acquisition pourrait encourager d’autres acteurs à renforcer leurs positions dans un marché méditerranéen en croissance soutenue : l’Europe détenait la plus grosse part (37 %) des ventes mondiales de superyachts dans le monde en 2023 d’après les chiffres de Mordor Intelligence.

L’expertise locale développée par Monaco Marine sur trois décennies, combinée aux capacités d’investissement et au réseau international de Safe Harbor, dessine les contours d’une nouvelle géographie du yachting de luxe. Cette alliance transatlantique témoigne de l’attractivité stratégique des infrastructures de la côte méditerranéenne pour les opérateurs internationaux dans un secteur où l’excellence technique demeure le critère décisif.