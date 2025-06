Safe Harbor Marinas négocie le rachat de Monaco Marine

Le géant américain des marinas entre en négociation exclusive pour acquérir le réseau français de chantiers navals spécialisés dans le superyachting.

Safe Harbor Marinas et Monaco Marine ont annoncé le 12 juin être entrés en négociations exclusives pour une acquisition potentielle. Cette opération marquerait la première implantation européenne du groupe américain qui exploite actuellement 139 marinas et chantiers navals aux États-Unis, à Puerto Rico et dans les Caraïbes.

L’entreprise texane, récemment acquise par Blackstone Infrastructure Partners en avril pour 5,65 milliards de dollars, vise désormais une expansion transatlantique stratégique. Cette transaction suivrait son rachat précédent en 2020 par Sun Communities pour 2,11 milliards de dollars.

© Monaco Marine

Un réseau méditerranéen convoité

Fondée en 1995 par Michel Ducros, Monaco Marine est devenu un acteur majeur du refit de superyachts en Méditerranée. Le réseau comprend neuf chantiers situés entre Marseille et Monaco, incluant des sites à La Ciotat, Marseille, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-Mer et le Golfe de Saint-Tropez. Cette opération s’inscrit dans un contexte de développement soutenu du marché du yachting en Méditerranée, où la demande pour des services techniques haut de gamme ne cesse de croître. Elle illustre la tendance plus large des prestataires de services à consolider les infrastructures dans les principales régions de croisière.

Pour Safe Harbor, l’acquisition permettrait de combiner son portefeuille intégré verticalement avec la spécialisation régionale de Monaco Marine. Cette implantation au cœur de la Riviera offrirait un accès privilégié aux principales destinations du yachting mondial.

