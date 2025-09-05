Alerte Chikungunya : Fontvieille sous surveillance nocturne

Un cas de Chikungunya détecté chez un résident déclenche une opération de démoustication d’urgence dans le quartier.

Suite à la détection d’un cas de Chikungunya chez un habitant de Fontvieille, le Gouvernement Princier organise une opération de démoustication dans la nuit du 6 au 7 septembre, entre 2h et 4h du matin. Les résidents doivent impérativement fermer leurs fenêtres et éviter toute circulation pédestre durant cette période.

Contamination externe confirmée

Les données épidémiologiques indiquent que la contamination s’est produite hors de Monaco. Cette conclusion est renforcée par la surveillance hebdomadaire des moustiques tigres en Principauté, qui n’a jamais révélé de portage viral.

Reconnaissable à ses rayures noires et blanches, cet insecte colonise irréversiblement les Alpes-Maritimes depuis son apparition à Menton en 2004. Vecteur potentiel de dengue, chikungunya et zika, il nécessite une vigilance constante.

Protection recommandée

La prévention repose sur l’élimination des eaux stagnantes, l’usage de répulsifs cutanés, l’installation de moustiquaires et l’identification précoce des symptômes : fièvre supérieure à 38,5°C, maux de tête et douleurs articulaires. En cas de suspicion, consulter immédiatement un médecin tout en utilisant des répulsifs pour éviter la propagation.