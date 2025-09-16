Èze se transformera en oasis de sérénité le temps d’un week-end

Un programme riche et varié pour tous © Thierry Beauvilain Ouvrard / Eze

La commune d’Èze accueillera les 27 et 28 septembre le salon du bien-être « Bien-Èze », deux journées gratuites dédiées à la détente et aux pratiques de santé douce.

Place Albert Figuiera se métamorphosera en véritable sanctuaire du bien-être de 9h30 à 19h. Les visiteurs pourront explorer librement un éventail impressionnant d’activités : ateliers de yoga, Pilates, méditation et cross-training côtoieront des espaces de soins proposant reiki, shiatsu, réflexologie et massages personnalisés.

Les familles ne sont pas oubliées avec des ateliers créatifs pour enfants dès 6 ans, permettant aux parents de profiter pleinement de l’événement. L’association Sourire proposera histoires et dessins pour les plus jeunes pendant que les adultes découvriront les bienfaits de l’ostéopathie, de l’hypnose ou des Fleurs de Bach.

Des conférences pour approfondir

Cinq conférences thématiques ponctueront le samedi, abordant des sujets variés comme la numérologie, la psychogénéalogie transgénérationnelle, ou encore la kinésiologie. Le dimanche proposera deux conférences supplémentaires sur l’hypnose thérapeutique et l’éveil de l’enfant intérieur.

Spectacles en soirée et boutique éphémère

Les soirées promettent des moments uniques : samedi, Tony Z présentera son « Hypnose Show » à 19h45, mêlant humour et fascination. Dimanche, le spectacle poétique « Les Fleurs du Temps » clôturera l’événement à 18h30 avec une ode artistique à la nature et au sacré.

Nouveauté 2025, une boutique bien-être éphémère permettra de découvrir huiles essentielles, bougies artisanales, tisanes, minéraux et livres spécialisés.

Plus de vingt praticiens mobilisés

Une vingtaine de thérapeutes et praticiens proposeront des mini-séances découverte : acupuncture, EMDR, aromathérapie, coaching de vie, nutrition santé… Chaque visiteur pourra composer son parcours personnalisé selon ses envies et besoins.

L’événement, organisé par l’association SOURIRE en collaboration avec la commune d’Èze, est entièrement gratuit. Les inscriptions aux ateliers se font au 06 20 58 21 70.