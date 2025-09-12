« Gabrielle Chanel à travers la littérature » : une conférence à découvrir au Théâtre Princesse Grace

Dans le cadre de l’exposition « Les Années folles de Coco Chanel » actuellement présentée à la Villa Paloma, le Théâtre Princesse Grace accueillera mardi 16 septembre une conférence consacrée à la figure emblématique de Gabrielle Chanel.

Laurence Delamare, Directrice du 7L et des Relations Littérature de Chanel Mode, proposera une approche originale de la vie de la créatrice à travers le prisme littéraire.

Une lecture enrichie d’extraits d’auteurs prestigieux

L’événement prendra la forme d’une conférence ponctuée de lectures d’extraits d’œuvres de Jean Cocteau, Colette et F. Scott Fitzgerald, afin d’offrir un éclairage inédit sur l’univers de Coco Chanel et son époque. Cette approche permettra d’explorer les liens entre la mode et la littérature des Années folles. Laurence Delamare apporte à cet exercice une expertise reconnue dans l’univers de la mode et de la culture. Après avoir débuté sa carrière comme attachée de presse chez Yohji Yamamoto en 1996, elle a rejoint Chanel en 2004, où elle a exercé pendant près de deux décennies des responsabilités croissantes dans les relations presse et extérieures, collaborant étroitement avec Karl Lagerfeld et Virginie Viard.

Depuis 2022, elle dirige la Librairie 7L, cet espace culturel emblématique de Saint-Germain-des-Prés fondé par Karl Lagerfeld et acquis par CHANEL après la disparition du couturier. Depuis août 2025, elle cumule cette fonction avec la direction des Relations Littérature de CHANEL Mode, témoignant de l’engagement de la Maison dans le rayonnement culturel.

La conférence se déroulera à 19 heures au Théâtre Princesse Grace, 12 avenue d’Ostende. L’accès est libre dans la limite des places disponibles, sur inscription par mail à public@nmnm.mc. Cet événement s’inscrit dans la programmation culturelle accompagnant l’exposition « Les Années folles de Coco Chanel », visible à la Villa Paloma jusqu’au 5 octobre.