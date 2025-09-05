Grand collectionneur, Julien Bouron retrace l’histoire de l’AS Monaco à travers une sélection de 10 maillots iconiques

Du maillot de François Ludwikowski à celui de Kylian Mbappé, du championnat français à la Ligue des champions et ses nuits étoilées, Julien Bouron nous fait voyager à travers la riche histoire de l’AS Monaco.

Grand collectionneur de maillots portés par les joueurs de l’AS Monaco, Julien Bouron expose actuellement de précieuses pièces au sein du salon d’honneur du Stade Louis-II. En exclusivité pour Monaco Tribune, il a sélectionné, par ordre chronologique, 10 tuniques ayant appartenues à des joueurs iconiques du club de la Principauté. Passionné et fin connaisseur, il a justifié chacun de ses choix en nous gratifiant de savoureuses anecdotes qui raviront les fans de ballon rond.

Maillot des années 1950 – François Ludwikowski dit « Ludo »

Tout le monde ne le sait pas, mais par le passé, Monaco a déjà évolué avec un maillot à rayures. En ce sens, cette tunique, portée en championnat lors des années 1950, revêt une certaine singularité. C’est d’ailleurs avec un modèle à rayures que le club du Rocher a remporté le premier titre de son histoire, la Coupe de France en 1960. Et c’est à la suite de ce succès que la Princesse Grace dessine la célèbre diagonale, caractéristique des futures tenues de l’ASM.

1973 – 1976 – Jean Petit

Dans sa collection, Julien peut aussi se targuer de posséder ce maillot des années 70 qui a appartenu à Jean Petit, véritable légende et capitaine emblématique de l’AS Monaco. Orné pour la première fois du logo d’un équipementier – le coq sportif en l’occurrence -, son design se rapproche davantage de ce que l’on a l’habitude d’observer aujourd’hui.

1977-1978 – Alfred Vitalis

D’une couleur bleue plus inhabituelle, ce maillot a été porté lors de la saison 1977-1978. Une saison mémorable, puisque c’est lors de celle-ci que l’ASM sera sacrée champion de France pour la troisième fois de son histoire, et ce dans la foulée de sa promotion dans l’élite. Dans sa collection, Julien possède la tunique autrefois portée par l’ancien défenseur du Rocher, Alfred Vitalis.

1979-1980 – Delio Onnis

Autre tenue phare, celle ayant été portée par la légende Delio Onnis, meilleur buteur de l’histoire du championnat de France, lors de la saison 1979-1980. Ce même modèle sera arboré par l’ASM jusqu’à l’exercice 81-82 au cours duquel le club princier glanera un quatrième titre de champion de France.

Coupe de France 1985-1986 face au Havre – Manuel Amoros

Autre fragment de l’histoire footballistique monégasque : ce maillot datant de 1985-1986 et ayant appartenu à Manuel Amoros. Pour ce match de Coupe de France face au Havre, l’équipementier Adidas fait une erreur notable. Ainsi, sur la pelouse, certains joueurs de l’ASM – comme Amoros par exemple – possèdent un modèle avec une diagonale inversée, tandis que d’autres héritent d’une version correcte de la tunique.

Fête Nationale 1988-1989 – Glenn Hoodles

« Déjà, le joueur, Glenn Hoodles. Pour beaucoup de passionnés, c’est le meilleur joueur passé par l’AS Monaco. C’était un international anglais, la grande classe. Ce que j’aime beaucoup ici, c’est que c’est un maillot de la fête nationale. Dans les années 80-90, pour le 19 novembre, Monaco organisait un match de gala. Cette saison 1988-1989, ils avaient affronté une sélection de joueurs étrangers évoluant dans le championnat de France […] Ces maillots-là me tiennent à cœur et ont une place particulière. Monaco c’est plus qu’une ville, c’est un pays. Au-delà de la beauté et de la rareté du maillot, c’est symbolique, ça dépasse le cadre du foot. »

Première Phase de Ligue des champions 1993-1994 – Jean-Luc Ettori

Les maillots de gardien n’ont pas non plus échappé à la collection de Julien. Celui-ci, au design très vintage, a été porté par Jean-Luc Ettori – qui détient le record d’apparitions (754) sous les couleurs de l’ASM – lors de la première phase de Ligue des champions 1993-1994.

Ligue des champions 1997-1998 – David Trezeguet

Maillot de gala, pour soir de gala et de qualification face au grand Manchester United de David Beckham, Paul Scholes et autre Teddy Sheringham. D’un bleu nuit, aux manches dorées, il n’a été porté qu’une seule fois afin de détoner du traditionnel rouge porté par le club anglais. Il a appartenu à David Trezeguet, buteur héroïque en cette soirée du 18 mars 1998 afin de permettre à l’ASM de se hisser en demi-finale de la Ligue des champions.

Finale de Ligue des champions 2004 – Dado Prso

Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Allemagne, 26 mai 2004, soir de première finale de Ligue des champions de l’histoire de l’AS Monaco face au FC Porto de José Mourinho. Si l’issue n’est pas favorable aux joueurs du Rocher, l’affiche n’en est pas moins légendaire, tout comme ce maillot porté par Dado Prso. On remarque d’ailleurs une petite inscription dorée unique et évocatrice du contexte : « AS Monaco – FC Porto, UEFA Champions League Final, 26 may 2004 ».

2016-2017 – Kylian Mbappé

Bleue marine et dorée, cette tunique est issue de l’exercice 2016-2017, un très bon cru pour l’AS Monaco. À l’époque, le club de la Principauté remporte son 8e titre de champion de France et accède aux demi-finales de la Ligue des champions. Le tout, notamment grâce à l’éclosion d’un véritable phénomène du ballon rond âgé de 19 ans qui inscrit 28 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues : Kylian Mbappé.

Bonus : Maillot, fanion et trophée de finaliste Coupe des coupes 1991-1992 – Jérôme Gnako

Le 6 mai 1992, l’AS Monaco affronte le Werder Brême pour la première finale de Coupe d’Europe de son histoire, la Coupe des coupes. Si la rencontre tourne à l’avantage de l’écurie allemande, ces trois pièces d’exception méritent tout de même d’être mentionnées. On retrouve ainsi le maillot ayant appartenu à l’ancien milieu de terrain, Jérôme Gnako, ainsi que le fanion de la rencontre et le trophée de finaliste ayant été décerné à l’ASM.