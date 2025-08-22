L’AS Monaco dévoile ses trésors : trois expositions pour revivre 30 ans d’épopées européennes

Le club de la Principauté transforme son salon d’honneur au Stade Louis-II en véritable musée vivant de ses plus grandes heures continentales.

L’AS Monaco perpétue sa tradition d’exposition historique en présentant cette saison un triptyque d’expositions consacrées à son passé. La première mise en lumière se concentre sur trois décennies de parcours européens, coïncidant avec la nouvelle participation des Rouge et Blanc en Ligue des Champions.

Des reliques chargées d’histoire

Trente pièces d’exception racontent les moments les plus intenses du club sur la scène continentale. Parmi ces joyaux figure notamment la tunique de la finale de Coupe des Coupes 1992, première finale européenne de l’histoire monégasque. Les visiteurs pourront également admirer le maillot bleu et jaune de la qualification légendaire à Old Trafford en 1998, ou encore celui de l’épopée jusqu’en finale de Champions League 2004.

Le concept s’enrichit cette année avec deux expositions supplémentaires prévues. La deuxième célébrera le cinquantenaire du centre de formation, tandis que la troisième mettra à l’honneur les internationaux ayant porté les couleurs monégasques, en anticipation de la Coupe du Monde 2026.

Le maillot officiel lors de la finale de Ligue des Champions en 2004 contre Porto © ASM

Des fanions témoins des grandes soirées

Innovation de cette édition, le Pub by Blue Coast accueille une douzaine de fanions historiques échangés lors de matches mémorables. Ces pièces évoquent notamment la victoire contre Valladolid en 1990, le triomphe face au Real Madrid en 2004, ou encore l’exploit contre Arsenal en 2015. Une initiative, fruit de la collaboration avec le collectionneur Julien Bouron, qui transforme chaque soirée de match à domicile en voyage temporel au cœur de l’épopée monégasque.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Les trophées célébrant les succès du club – la Coupe de France, le Championnat de France ou bien encore la Coupe de la Ligue remportée en 2003 – sont également de retour et exposés dans le salon d’honneur au Stade Louis-II.