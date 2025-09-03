Découvrir Monaco

Brève

La Médiathèque de Monaco va fermer pendant trois mois

Publié le 3 septembre 2025
1 minute de lecture
Médiathèque Caroline
© Mairie de Monaco.
Les trois sites actuels de la Médiathèque monégasque cesseront leurs activités le 20 septembre pour fusionner dans un nouveau bâtiment promenade Honoré II.

La Bibliothèque Louis Notari, la Vidéothèque-Sonothèque José Notari et la Bibliothèque Princesse Caroline-Ludothèque fermeront leurs portes au public à compter du samedi 20 septembre 2025. Cette fermeture temporaire marque la fin d’une époque pour les usagers habitués à ces trois adresses distinctes. Les équipes organisent une soirée d’adieu vendredi 19 septembre de 18 heures à 22 heures à la Bibliothèque Louis Notari. L’événement permettra aux équipes et au public de célébrer une dernière fois ces espaces avant leur métamorphose : « Un moment symbolique placé sous le signe de la convivialité, du partage et de la bonne humeur », a déclaré la mairie de Monaco.

Une réouverture prévue en décembre

Le chantier de déménagement, déjà en cours, s’annonce colossal. L’ensemble des collections et services convergera vers le 5 promenade Honoré II, dans un bâtiment rebaptisé Médiathèque Caroline. Cette centralisation vise à simplifier l’accès aux ressources pour tous les publics. Le nouveau lieu promet un espace modernisé, conçu pour accueillir enfants, étudiants, chercheurs et familles. L’offre culturelle gratuite sera maintenue, avec un accent mis sur les rencontres et les échanges.

Les équipes de la médiathèque manifestent déjà leur enthousiasme pour ce nouveau lieu « plus moderne », plus grand et accessible, qui facilitera l’accès à tous les services. Entre-temps, les services numériques restent disponibles sur le site www.mediatheque.mc. Les réseaux sociaux de l’établissement documenteront les coulisses du déménagement.