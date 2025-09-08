L’art millénaire de la calligraphie arabe s’épanouit au cœur de Monaco

Le Théâtre des Variétés accueillera le 2 octobre une conférence exceptionnelle célébrant l’inscription de la calligraphie arabe au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’Association Internationale des Arts Plastiques auprès de l’UNESCO présente une soirée dédiée à cet art ancestral, officiellement inscrit au patrimoine culturel immatériel en mars 2022. Cette reconnaissance souligne l’importance de la calligraphie arabe comme « facteur de maintien de la diversité culturelle face à une mondialisation croissante », selon l’organisation internationale.

Raouf Meftah, maître de l’art calligraphique

L’artiste calligraphe Raouf Meftah guidera le public dans un voyage transcendantal à travers les siècles, explorant les liens entre calligraphie, civilisation et sciences. Sa présentation abordera l’évolution des styles, l’ornementation architecturale et l’intégration de cet art dans la vie quotidienne, de la haute joaillerie à la mode contemporaine.

Une perspective royale avec Monica Mergiu

La conférence bénéficiera également de l’expertise de Dr. Monica Mergiu, historienne allemande et fondatrice du magazine Royal Arts Visions. Spécialiste reconnue du monde arabe et biographe des familles royales du Golfe, elle présentera « Le rôle de l’Art dans la cour royale au Moyen-Orient ».

Rendez-vous culturel incontournable

Cette soirée gratuite, prévue à 18h au Théâtre des Variétés, s’inscrit dans une démarche de dialogue interculturel entre l’Europe et le monde arabe. Un moment d’échange avec le public clôturera cette célébration de l’harmonie, de la grâce et de la beauté que représente la calligraphie arabe.