Le Conseil national mène les petits États d’Europe vers un accord historique

Le Conseil National prend les devants pour renforcer la coopération entre les petits pays européens et leur donner plus de poids sur la scène internationale.

La 18ème Conférence des Présidents de Parlement des Petits États d’Europe s’est tenue à Chypre du 14 au 16 septembre. Les neuf parlements participants : Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro et Saint-Marin, ont franchi une étape importante dans leur collaboration.

Thomas Brezzo, président du Conseil National, a porté un projet ambitieux : créer un véritable accord de coopération interparlementaire. Cette proposition vise à donner plus de force à la voix des petits États dans les grandes organisations internationales. Depuis la création de cette conférence à Monaco en 2006, ces neuf parlements travaillaient ensemble de manière informelle, basée sur de bonnes relations et des échanges ponctuels.

L’objectif est de passer à un niveau supérieur. L’accord proposé prévoit plusieurs innovations majeures : la création d’un bureau permanent, une communication coordonnée entre les pays, des échanges d’informations réguliers sur les sujets communs et surtout une coordination des votes dans les instances internationales : « Cet accord n’est pas une fin en soi, mais un point de départ », explique le président. Il souhaite que cette union permette aux petits États de mieux défendre leurs particularités et d’avoir plus d’influence dans les grands débats mondiaux.

Prochaine étape en Andorre

Après les discussions passées à Chypre, les présidents des neuf parlements ont accepté à l’unanimité de continuer à travailler sur ce projet d’accord. La signature devrait avoir lieu dans les prochains mois, au plus tard lors de la 19ème conférence prévue en Andorre en 2026. La délégation monégasque était menée par Thomas Brezzo, accompagné de Jean-Louis Grinda, Fabrice Notari, Thomas Manrique et Benjamin Cellario.