Le Prince Albert II célèbre l’exploit record de la délégation monégasque en Andorre

Le Prince Albert II, accompagné de plusieurs officiels, a accueilli les athlètes monégasque au musée océanographique © Frédéric Nébinger - Palais Princier

Le Prince Albert II a honoré hier soir la délégation monégasque qui a décroché un record de 44 médailles aux Jeux des Petits États d’Europe.

Au Musée Océanographique, le Prince Albert II a présidé une réception exceptionnelle en l’honneur des sportifs monégasques de retour d’Andorre. En présence du Ministre d’État Christophe Mirmand, de Yvette Lambin-Berti, Secrétaire Général du Comité olympique monégasque, de Thomas Brezzzo, président du Conseil National, de Dominique David, archevêque de Monaco et de Robert Calcagno directeur général de l’Institut océanographique, le Souverain a salué des résultats inédits.

« Votre performance est historique pour la Principauté. Avec 44 médailles, dont 16 en or, 13 en argent et 15 en bronze, jamais Monaco n’avait obtenu un tel résultat à l’extérieur », a déclaré le Prince. Cette moisson exceptionnelle a propulsé la Principauté à la quatrième place du classement général des 20e Jeux des Petits États d’Europe, qui se sont déroulés du 27 au 31 mai.

L’esprit communautaire du sport monégasque

Au-delà des performances chiffrées, le Prince Albert II a mis l’accent sur la dimension collective de ces succès. « Ces médailles et classements ne représentent pas seulement des succès sportifs, ils sont aussi l’expression d’une très belle vitalité du sport monégasque », a-t-il souligné, rendant hommage aux familles, clubs, entraîneurs et dirigeants qui accompagnent les athlètes.

L’événement a également été l’occasion d’évoquer l’avenir avec les Jeux des Petits États d’Europe 2027, que Monaco accueillera du 3 au 8 mai. Le drapeau des Jeux, transmis lors de la cérémonie de clôture en Andorre, symbolise désormais ce nouveau défi pour la Principauté, qui ambitionne de surpasser ces résultats historiques sur son propre territoire.