Le Monaco Card Show débarque au Grimaldi Forum : un événement inédit pour les collectionneurs

Monaco accueillera pour la première fois un salon entièrement dédié aux cartes à collectionner, rassemblant passionnés de sport, de pop culture et de jeux dans un cadre d’exception.

Panini, Pokémon, Marvel, Yu-Gi-Oh! … Les cartes à collectionner s’invitent à Monaco ! Premier évènement de cette envergure dans le sud de la France, le Monaco Card Show se lance au Grimaldi Forum le 13 septembre prochain. Organisé par deux enfants du pays, Dominique Gastaldi et Nicolas Bermond, le rendez-vous reflète l’essor spectaculaire que connaît ce marché depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

« Nous avons grandi ensemble à Monaco en partageant ce hobby. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’organiser un événement d’envergure dans notre ville, pour rassembler tous les collectionneurs d’Europe », explique Dominique Gastaldi. Boutiques spécialisées, fabricants de cartes, collectionneurs privés, accessoires de protection et de présentation : au total, une cinquantaine d’exposants se réuniront pour rencontrer les passionnés et les curieux en tout genre.

Un marché en pleine expansion

Le marché des cartes à collectionner connaît une croissance exceptionnelle, touchant désormais toutes les générations. Hasard du calendrier ou simple illustration du phénomène ? Une carte de Michael Jordan et Kobe Bryant s’est vendue pour près de 13 millions de dollars le 23 août dernier. « Les cartes et objets de collection ne sont plus réservés aux enfants : c’est devenu une passion intergénérationnelle, souvent partagée en famille », souligne Nicolas Bermond, témoignant de cette évolution sociologique du hobby.

Une carte signée de la main de Trezeguet, double champion de France avec l’AS Monaco © Monaco Card Show

Des invités d’exception et des partenariats prestigieux

Le Monaco Card Show se distinguera par la présence d’invités exceptionnels, notamment Jean-Luc Ettori et Flavio Roma, deux gardiens légendaires de l’AS Monaco. « Nous allons organiser une séance de dédicace avec eux. On offrira un nombre limité de cartes exclusives avec lesquelles les gens pourront repartir », détaille Nicolas Bermond.

L’événement bénéficiera également d’un partenariat avec l’AS Monaco, qui déploiera son célèbre Kids Tour sur l’esplanade du Grimaldi Forum. Cette collaboration, attendue depuis plusieurs semaines, apportera une dimension supplémentaire à l’événement avec des animations dédiées aux plus jeunes. « Nous espérons qu’un joueur de l’ASM pourra se libérer pour une apparition surprise », nous confie le cofondateur de l’évènement.

Autre star du football qui pourrait faire un passage éclair au Grimaldi Forum : Antoine Griezmann, qui a récemment lancé sa propre boutique en ligne de cartes à collectionner. Grizi Cards, la marque du collectionneur, occupera bel et bien un stand toute la journée.

Une carte du joueur de l’AS Monaco Basket, Mike James © Monaco Card Show

Une offre diversifiée pour tous les passionnés

Les cinquante exposants présents proposeront une offre variée : « Environ 60 % des cartes présentées seront en lien avec le monde du sport, le basket, le football, le football américain et le baseball. Les 40% restants seront les TCG (Trading Card Games, Jeu de cartes à collectionner en français), c’est-à-dire Magic, Pokémon, Disney, etc », détaille Nicolas Bermond.

Parmi les temps forts, un concours original organisé avec Matt Strowing, artiste spécialisé dans la customisation de maillots : « On va créer une carte spéciale qu’on cachera sur un stand. La personne qui la trouvera aura le droit de choisir le maillot de son choix sur lequel Matt dessinera le joueur de son choix ». Stéphane Léonardi, illustrateur officiel de cartes pour Marvel et Star Wars en France, sera également présent avec ses œuvres et croquis pour le plaisir des apprentis dessinateurs.

Le partenaire principal Voggt, membre du groupe Fanatics, plateforme leader européenne de ventes aux enchères de merchandasing sportif, animera l’événement avec ses « breakers » professionnels. Ces experts ouvriront des box de cartes en direct tout au long de la journée.

