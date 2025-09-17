Le Prince Albert II célèbre 40 ans de solidarité transfrontalière à Dolceacqua

Le Souverain a honoré de sa présence les festivités marquant quatre décennies d’engagement de l’Association de Protection Civile Roberto Bernardinello, renforçant les liens séculaires entre Monaco et la cité ligure.

Un hommage princier au volontariat

Ce 9 septembre, le Prince Albert II, en sa qualité de Président de la Croix-Rouge monégasque, s’est rendu à Dolceacqua pour célébrer le 40e anniversaire de l’association de protection civile locale. Accompagné du Maire Georges Marsan, le Souverain a salué l’engagement indéfectible d’une trentaine de bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour la sécurité de leur communauté.

© Frédéric Nebinger / Palais Princier

Des liens tissés depuis le Moyen Âge

Cette visite s’inscrit dans une histoire commune remontant à 1491, lorsque Françoise Grimaldi épousa Luc Doria, seigneur de Dolceacqua. Officialisé en novembre 2023, exactement 500 ans après un pacte historique de fidélité, le jumelage entre les deux cités a donné un nouvel élan à cette amitié séculaire.

Une reconnaissance mutuelle

La Mairie de Monaco s’est vue décerner une médaille et un trophée, témoignages tangibles de la coopération fructueuse entre les deux territoires. Le camp d’« emergenzia », formation commune au secourisme réunissant jeunes monégasques et italiens, illustre parfaitement cette synergie transfrontalière.

Le Prince a souligné l’importance cruciale de cette collaboration, particulièrement lors des catastrophes naturelles récentes où l’entraide s’est révélée vitale. Cette célébration marque ainsi non seulement un anniversaire, mais surtout la pérennité d’une fraternité qui transcende les frontières.