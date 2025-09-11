Le Prince Albert II inaugure la 14ème édition des Journées de l’Art-Bre

Les Journées de l’Art-Bre présentent des œuvres d'art dans le parc du Cap-Martin avec un parcours thématique © Direction de la Communication - Stéphane Danna

La 14ème édition des Journées de l’Art-Bre s’est ouverte le mardi 9 septembre en présence du Prince Albert II. Il a rendu hommage à la navigatrice Virginie Hériot.

Le Souverain a été accueilli par Patrick Cesari, maire de Roquebrune-Cap-Martin, et son épouse Martine Cesari, présidente de l’Office d’Animation Touristique. Cette édition a rendu hommage à Virginie Hériot, une célèbre navigatrice et ambassadrice de la voile française. Elle fut la première femme championne olympique en voile, elle était attachée aux rivages du Cap Martin où elle séjournait régulièrement, notamment à la villa Cypris et dans sa propriété « Les Hirondelles ».

Le Prince Albert II a dévoilé le buste de Virginie Hériot réalisé par l’artiste Romain Tiercin, avant de découvrir la vidéo de la Balade C@p’tivante consacrée à la navigatrice. Le parcours comprenait également l’installation « Itinéraires visionnaires » d’Elend Zyma.

L’exposition présente une œuvre collective baptisée « Puzzle Reveal », créée par Anthony Alberti alias Mr One Teas avec la participation de 64 élèves de l’école du Cap. Chaque enfant a peint un fragment de toile à l’aide de bombes aérosol à base d’eau et de pochoirs spécialement conçus. L’artiste a ensuite assemblé ces morceaux en une œuvre monumentale collective.

La soirée s’est achevée avec l’installation finale d’Elend Zyma, une toile surgissant d’un rameau d’olivier. Les invités ont été conviés à y écrire et à y laisser une trace, afin que tout le monde participe. Le parc du Cap Martin abrite désormais définitivement le buste de Virginie Hériot ainsi qu’une nouvelle Balade C@p’tivante.

Les Journées de l’Art-Bre proposent chaque année une exposition gratuite en plein air dans le parc du Cap-Martin. On y trouve des sculptures, des photographies et des installations artistiques avec un parcours thématique.