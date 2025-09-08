Le Rallye Monte-Carlo Historique 2026 révolutionne ses codes

L’épreuve mythique repense entièrement son format avec des départs échelonnés depuis six capitales européennes et des spéciales disputées sur routes fermées.

Une géographie repensée

La 28ᵉ édition du Rallye Monte-Carlo Historique marque une rupture audacieuse avec la tradition. Du 29 janvier au 7 février 2026, l’épreuve s’articulera autour d’un calendrier inédit : John O’Groats ouvre les hostilités le jeudi 29 janvier, tandis que Bad Hombourg, Barcelone, Turin, Monte-Carlo et Reims donneront simultanément le signal de départ le dimanche 1er février.

Cette cartographie européenne dessine un parcours d’une ampleur nouvelle, transformant le rallye en véritable odyssée continentale.

Sécurité et authenticité renforcées

L’innovation majeure réside dans l’organisation des spéciales de régularité exclusivement sur routes fermées. Cette évolution garantit une sécurité optimale tout en préservant l’esprit authentique de la compétition. Le port du casque homologué CE devient obligatoire sur ces sections, soulignant l’engagement de l’Automobile Club de Monaco envers la protection des équipages.

Élargissement des critères

La sélection véhiculaire s’étend désormais à tous les modèles ayant participé aux éditions du Rallye Monte-Carlo entre 1911 et 1986, ouvrant de nouvelles perspectives aux collectionneurs et passionnés d’automobiles historiques.

Trois moyennes distinctes structureront la compétition, chacune dotée de son propre classement, permettant une adaptation aux différents profils d’équipages.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 3 novembre 2025 sur la nouvelle plateforme dédiée : inscriptions.acm.mc

Droits d’engagement : 6 800 €, soirée de Gala incluse