L’Offroad Club Monaco défie les vagues avec une tentative de record mondial en jet ski 100% écologique 

Massimiliano Mordenti a réalisé l’exploit de relier Monaco à l’Île Gallinara en jet ski au bioéthanol, inscrivant une nouvelle page dans l’histoire du sport nautique monégasque.

Ce lundi 15 septembre, à 13h10 précises, le port Hercule a vibré au son d’une aventure extraordinaire. Massimiliano Mordenti, pilote officiel de la Fédération Monégasque Motonautique et fondateur de l’Offroad Club Monaco, s’est élancé du Yacht Club de Monaco pour une traversée de trois heures qui restera gravée dans les annales. Direction l’Île Gallinara en Ligurie, puis retour en Principauté – le tout propulsé par un jet ski fonctionnant exclusivement au bioéthanol.

Massimiliano Mordenti © OCM

Innovation technique et conscience environnementale

Au-delà de la performance sportive pure, cette tentative de record UIM (en attente d’homologation) symbolise la philosophie de l’OCM : « The wake of Monaco ». L’ingénieur Andrea Pezzini de Floating Life a conçu spécialement pour l’occasion un système de ravitaillement révolutionnaire – un bouchon anti-déversement imprimé en 3D à partir de polyéthylène recyclé, permettant des ravitaillements en pleine mer sans aucun impact environnemental.

Un projet fédérateur soutenu par les institutions

Cette prouesse technique et humaine a bénéficié du soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco et du patronage de l’Ambassade d’Italie, représentée par S.E. Manuela Ruosi. La Fédération Monégasque Motonautique, sous la présidence de Gianfranco Rossi, a supervisé l’ensemble de l’opération avec les commissaires Philippe Palmero et Philippe Orecchia présents à bord.

Le Professeur Andrea Carteny de l’Université La Sapienza de Rome, coordinateur du Comité Technique-Scientifique International du projet, accompagnait également cette aventure, soulignant la dimension académique de l’initiative qui associe sport de haut niveau et recherche universitaire européenne.