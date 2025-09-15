Mariette of 1915 sacré navire de l’année à la Monaco Classic Week

La majestueuse goélette aurique de 1915 a conquis le jury de la 17e édition, tandis que cinquante Riva ont illuminé la baie monégasque dans un ballet d’acajou et de chrome.

Sous le regard bienveillant du Prince Albert II, la Monaco Classic Week a transformé la Principauté en théâtre nautique où plus de 150 unités ont déployé leurs charmes séculaires. La goélette Mariette of 1915, chef-d’œuvre de Nathanaël G. Herreshoff, s’est distinguée par l’alliance parfaite entre authenticité historique et excellence maritime. Avec ses 807 m² de voilure et ses 39,78 mètres de grâce, elle incarne cette philosophie chère à Bernard d’Alessandri : « Ces navires ont des histoires à raconter. »

L’apothéose des Riva

Jamais Monaco n’avait accueilli pareille flottille de Riva. Cinquante exemplaires – record absolu – ont fait vibrer le port de leurs lignes sensuelles, attirant même Charles Leclerc venu contempler ces icônes de la dolce vita. Parmi eux, Lipicar IV, l’Aquarama personnel de Carlo Riva, a reçu les honneurs de la Riva Historical Society, témoignage émouvant d’un héritage familial perpétué par sa fille Lia.

Élégance et gastronomie en mer

Le Concours d’Élégance, présidé par Allegra Gucci, a métamorphosé la jetée Lucciana en podium flottant où Mariska (1908) a triomphé chez les voiliers. Côté saveurs, le Concours des Chefs a vu s’affronter dix équipages, sublimant sardines et figues du Piémont sous l’œil expert de Tom Meyer et Philippe Joannès, Meilleurs Ouvriers de France, rejoints par Adriana Karembeu et Marc Lavoine.

Cap sur l’Amérique

L’édition 2025 annonce déjà des horizons lointains : Viola et le 15 M JI Tuiga navigueront vers les États-Unis en 2026 pour célébrer le 250e anniversaire de l’Indépendance américaine. « Un moment idéal pour célébrer l’amitié entre Monaco et les États-Unis, » souligne Kostia Belkin, armateur de Viola.

Entre tradition et innovation, la Monaco Classic Week confirme son statut d’événement nautique incontournable, où l’Art de Vivre la Mer s’exprime dans toute sa splendeur méditerranéenne.