Monaco lance « HEMERA A » : la nouvelle opportunité résidentielle pour les citoyens monégasques

Dès le 15 septembre, les Monégasques peuvent postuler pour les appartements domaniaux via une plateforme numérique modernisée, marquant une nouvelle ère dans l’attribution du logement à Monaco.

La Direction de l’Habitat révolutionne l’accès au logement domanial en proposant une candidature intégralement dématérialisée. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation des services publics monégasques, offrant aux citoyens une interface intuitive accessible sur MonGuichet.mc.

Un accompagnement personnalisé pour tous

Consciente que la fracture numérique ne doit pas constituer un obstacle, l’administration princière déploie un dispositif d’accompagnement multicanalé. Les citoyens moins familiers des outils digitaux peuvent bénéficier d’un soutien personnalisé au 5, promenade Honoré II – entrée B, ou solliciter l’expertise des conseillers numériques aux Jardins d’Apolline.

Le Secrétariat de la Direction de l’Habitat, joignable aux 98.98.80.08 et 98.98.40.80, demeure également disponible pour guider les démarches.

Une échéance stricte à respecter

L’appel à candidatures s’achèvera impérativement le vendredi 10 octobre 2025 à 17 heures. Cette forclusion, rigoureusement appliquée conformément à l’arrêté ministériel en vigueur, ne souffre d’aucune exception : les dossiers incomplets ou tardifs ne feront l’objet d’aucun traitement, les envois postaux étant exclus à cette date limite.