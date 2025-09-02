Monaco Trott’n’roll : la 11ème édition débarque le 13 septembre

À vos rollers, trottinettes et autres engins à roulettes ! La Fondation Flavien donne rendez-vous aux familles monégasques pour une journée solidaire dédiée à la recherche contre les cancers pédiatriques.

Le 13 septembre prochain, les jardins d’Apolline et la promenade Honoré II vibreront au rythme de cette 11ème édition. De 9 heures à 18 heures, l’événement proposera des animations pour petits et grands sur un parcours élargi, accessible pour 2 euros symboliques. Dès 10 heures, motards et pilotes investiront le circuit de F1 pour des démonstrations spectaculaires. Le ruban orange sera coupé à 11 heures par les autorités du Pays, qui rendront hommage aux « étoiles chères » à la Fondation grâce au concours des sapeurs-pompiers de Monaco, présents toute la journée en poste avancé.

Les Pirates du Cœur et Galaxie Vésubie reviendront animer le concours de cosplays et déguisements, avec un prix en espèces pour départager les trois gagnants. Structures gonflables, skate park éphémère, stands de maquillage et espace généalogique avec le Cercle Généalogique et Héraldique complèteront l’offre d’animations.

© Fondation Flavien

Le Salon International du Livre de Monaco revient pour sa 14e édition les 6 et 7 septembre

La recherche médicale locale mise à l’honneur

Cette édition mettra particulièrement en avant l’essai clinique Mependax, fruit du travail de recherche local sur les tumeurs cérébrales infantiles. Un documentaire de 26 minutes sera diffusé sur TV Monaco dans les prochains mois, servant de base à la biennale de cancérologie de janvier 2026.

La traditionnelle parade démarrera à 14h30 pour ravir les spectateurs, avant le tirage de la tombola vers 16 heures, soutenue par les commerçants monégasques. La remise du chèque de 100 000 euros au Centre Scientifique de Monaco clôturera cette journée placée sous le signe de la générosité.

Informations pratiques :