Tout est prêt pour le premier choc de l’AS Monaco en Ligue des Champions face au Club Bruges

Adi Hütter affichait une mine satisfaite à la veille du premier match de Ligue des Champions de l’AS Monaco contre le Club Bruges, le technicien monégasque s’exprimant avec perspicacité sur de nombreux sujets.

Voyage retardé

Premier point à l’ordre du jour, le report du déplacement du club en Belgique, mais Hütter ne s’est pas montré particulièrement inquiet, déclarant : « Nous n’avons malheureusement pas pu partir aujourd’hui. Je ne sais pas si ce contretemps aura un impact, car nous sommes professionnels et avons immédiatement changé notre planning. Nous voyagerons donc demain vers Bruges, ce qui est la meilleure solution possible, d’autant que nous l’avons déjà fait pour le match à Auxerre samedi en nous déplaçant le jour-même. Pour des raisons techniques, il était impossible de voyager, car la sécurité de tous n’était pas garantie. C’est pourquoi nous avons décidé en accord avec Thiago Scuro de reporter notre voyage. »

© AS Monaco

Le point médical

Ensuite, Hütter a fait le point sur l’état de plusieurs joueurs clés touchés par des blessures, notamment Mohammed Salisu, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin.

« Mohammed Salisu a été touché dans un duel à Auxerre, et ne sera donc pas disponible pour ce déplacement. Ensuite dans la matinée nous avons eu une mauvaise nouvelle au sujet de Denis Zakaria, qui a ressenti une gêne au niveau de l’adducteur et qui sera donc absent quelques semaines. Concernant Aleksandr Golovin, il sera out environ un mois a priori », a expliqué le technicien de 55 ans.

« La bonne nouvelle du jour, c’est tout de même qu’Ansu Fati est pour la première fois dans le groupe, de même que Stanis Idumbo. Nous avons une bonne équipe, et même si nous sommes diminués par certaines blessures, cela fait partie du football. Ansu ne sera pas prêt à démarrer dans le onze de départ, notamment du fait de l’absence de compétition depuis plusieurs mois, c’est normal. Mais il a fait du très bon travail de réathlétisation, et je le vois de mieux en mieux chaque jour à l’entraînement. Donc il est trop tôt pour parler de titularisation, mais cela arrivera dans les prochaines semaines. »

© AS Monaco

Un test difficile

Bien conscient de la qualité du Club Bruges, les réflexions d’Hütter sur cette équipe talentueuse méritent attention.

« Le Club Bruges est une très bonne équipe qui a disputé plusieurs fois la Ligue des Champions ces dernières années et qui a même réussi à se hisser en huitième de finale la saison passée. Ils avaient notamment gagné contre l’Atalanta Bergame qui est une super formation. Au mois d’août, ils ont éliminé les Glasgow Rangers en barrage de C1 avec un score cumulé de 9-1. Cela veut dire beaucoup de choses selon moi, et évidemment ce sera une rencontre importante pour nous demain. »

Les ambitions en Ligue des Champions

Interrogé sur ses objectifs dans la compétition reine européenne, la réponse du tacticien autrichien était typiquement assurée : « Nous voulons être dans la continuité de notre parcours de la saison dernière, où nous avions d’ailleurs hérité d’un groupe difficile. Cette saison nous allons également affronter de grosses écuries, donc il est certain que le match de demain face à Bruges est une rencontre cruciale. Nous sommes ambitieux mais aussi humbles, même si au regard de la campagne de la saison dernière, nous savons que nous avons de la qualité. Notre objectif est avant tout d’aller au prochain tour », a-t-il affirmé.

Biereth

La discussion s’est ensuite tournée vers Mika Biereth, Hütter soutenant son attaquant vedette pour retrouver rapidement son efficacité devant le but.

« Il travaille beaucoup pour l’équipe actuellement, et il est parfois trop loin de la surface, donc nous devons l’en rapprocher car c’est une grande menace devant le but. Les attentes sont très élevées le concernant depuis qu’il est arrivé à l’AS Monaco, mais il reste calme et humble malgré tout. Je suis certain qu’il retrouvera son efficacité très vite. Nous croyons en tous nos attaquants. Nous avons l’une des lignes d’attaque les plus jeunes d’Europe avec Folarin Balogun, George Ilenikhena, Paris Brunner et donc Mika. Tout dépend du contexte et de l’adversaire, plusieurs solutions sont possibles, mais ce qui est certain est que nous avons quatre très bons attaquants », a commenté l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort.

© AS Monaco

L’importance de Zakaria

Le dernier sujet abordé concernait l’importance cruciale du capitaine inspirant Zakaria dans l’effectif et pourquoi son absence représente un coup dur pour l’équipe de la Principauté. Il a toutefois souligné sa confiance dans ses autres options au milieu de terrain.

« Il est très important car c’est notre capitaine, c’est un joueur spécial, mais je ne veux pas me plaindre de son absence. Car je suis aussi content de voir qu’Aladji Bamba a fait des débuts fantastiques à Auxerre. C’est un jeune talent fantastique et peut être une solution de remplacement pour Denis, en sachant que nous avons également Mamadou Coulibaly, Lamine Camara évidemment et même d’autres joueurs capables d’évoluer au milieu », a-t-il déclaré aux médias présents.

© AS Monaco

L’heure du spectacle

Les discours terminés et les deux équipes prêtes pour la bataille, observer comment cette rencontre se déroulera sera captivant. Monaco devra être à son meilleur niveau pour triompher du Club Bruges s’ils veulent démarrer leur nouvelle aventure en Ligue des Champions avec style.