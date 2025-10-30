30e Journées du Patrimoine à Monaco : carton plein pour les sites communaux

Chloé Boscagli, 3ᵉ Adjointe, Jacques Pastor, 4ᵉ Adjoint et Jean-Marc Deoriti-Castellini, 7ᵉ Adjoint, étaient présents pour accueillir les visiteurs © Mairie de Monaco

La trentième édition de cet événement culturel a permis au public monégasque de découvrir quatre sites communaux lors d’une journée riche en animations.

La Principauté a célébré dimanche dernier la 30ème édition des Journées Européennes du Patrimoine de Monaco, orchestrée par l’Institut du Patrimoine sous la tutelle de la Direction des Affaires Culturelles. Cette année, l’événement s’articulait autour du patrimoine architectural, présenté comme un lien entre héritage historique et perspectives d’avenir.

Pour l’occasion, quatre établissements municipaux ont accueilli de nombreux visiteurs : l’Hôtel de Ville, l’Académie de musique Rainier III, l’École Supérieure d’Arts Plastiques Pavillon Bosio, ainsi que le Centre Botanique situé au Jardin Exotique.

© Mairie de Monaco © Académie Rainier III – Mairie de Monaco

Des découvertes culturelles variées

L’Hôtel de Ville a proposé un parcours architectural permettant d’accéder aux espaces habituellement fermés au public, notamment les salles officielles. La journée fut rythmée par des prestations musicales de la chorale locale et de jeunes musiciens. Une exposition documentaire sur l’histoire du Jardin Exotique enrichissait cette programmation.

Du côté de l’Académie Rainier III, les mélomanes ont bénéficié de visites commentées et de performances musicales. Les élèves se sont également produits dans différents lieux patrimoniaux de Monaco, du Casino à la Chapelle de la Miséricorde.

Le Pavillon Bosio présentait une installation artistique contemporaine conçue par ses étudiants, tandis que le Centre Botanique offrait l’opportunité d’explorer ses remarquables collections de plantes grasses et de cactées avec des experts.

Au Pavillon Bosio, les visiteurs ont pu découvrir l’exposition « Réinventer les esprits », une exploration de l’effacement, du rituel et de la mémoire © Pavillon Bosio

Près d’un millier de personnes (983) ont participé à cette manifestation, confirmant l’attrait du public monégasque pour son patrimoine culturel et architectural. Ce succès témoigne de l’intérêt croissant pour la préservation et la valorisation du patrimoine local.