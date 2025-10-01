Journées du patrimoine 2025 : les monuments de Monaco sous l’oeil de nos lecteurs

Monaco concentre dans un territoire de deux kilomètres carrés une grande diversité architecturale, des maisons colorés aux grandes tours, en passant par la silhouette médiévale du Palais Princier © Jessica Vanné

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous avons demandé vos meilleurs clichés de des bâtiments de Monaco. Voici notre sélection de photos et de visites à prévoir ce week-end.

Du Palais Princier, aux constructions modernes de Mareterra, en passant par les monuments historiques du Casino et les maisons colorées de la vieille ville, le patrimoine architectural de Monaco s’offre chaque jour aux yeux des curieux visiteurs et à ceux des photographes, amateurs ou professionnels. Chaque façade, chaque pierre, chaque ruelle secrète semble chuchoter une histoire, parfois oubliée, parfois éclatante.

Parmi vos nombreux envois, la rédaction de Monaco Tribune a fait sa sélection et en profite pour vous proposer un assortiment d’activités pour les 30ème Journées du patrimoine à Monaco le 5 octobre. Bravo et merci à tous les participants !

Lignes et perspectives

La Principauté regorge de lieux où se mêlent architecture moderne et plus traditionnelle offrant des jeux de perspectives et de superpositions verticales intéressantes. Florilège de nos lecteurs.

Vue depuis l’avenue Princesse Grace © Léonie Massa Vue sur la Tour Odéon © Instagram / stefaniaonly_mc Vue en contre-plongée du One Monte-Carlo © Stigmat Harlock Le clocher de l’église Saint-Nicolas de Fontvieille © Christian Joly Eglise Saint-Charles © Bastien B

Architecture Art nouveau et Art déco

Pour les nostalgiques et passionnés du début du XXe siècle, Monaco recèle de nombreux trésors architecturaux des mouvements Art nouveau et Art déco. Parmi les fleurons Belle Époque, l’Hôtel Hermitage éblouit avec sa majestueuse coupole signée Gustave Eiffel, tandis que la Villa Sauber (1898) et les villas Joseph Baron et Léonie, œuvres de l’architecte César Lancette, incarnent l’élégance des années 1900 avec leurs ferronneries délicates et leurs bow-windows ornementés. L’Art déco a ensuite apporté ses lignes géométriques épurées, particulièrement visibles au Palais Zig Zag avec sa façade rythmée par des motifs anguleux, ou encore au Sporting d’Hiver.

Institut audiovisuel de Monaco

Plongez dans les coulisses de la mémoire audiovisuelle monégasque. L’établissement ouvre ses portes pour dévoiler ses espaces habituellement réservés : salles de consultation, zones d’exposition mais aussi ateliers techniques où s’opère le minutieux travail de restauration et de documentation des archives. Les équipes partageront leur savoir-faire et leur engagement pour la préservation du patrimoine filmé et enregistré de la Principauté. Un film d’une trentaine de minutes, compilant des archives sur les chantiers en cours à Monaco dans les années 1960 à 1980, sera diffusé en continu tout au long de la journée.

Infos pratiques :

Ouvert de 9h30 à 17h

Visite de l’exposition du Cabinet de curiosités Cinéam, le club des artisans cinéastes de Monaco

Visite de la frise Monaco en Films : une histoire du cinéma à Monaco en 20 films

Casino de Monte-Carlo

La place du Casino pendant les fêtes de fin d’année © Georges Miha

Vue de nuit aérienne du Casino de Monte-Carlo © Sylvain Reybaut

Chef-d’œuvre de Charles Garnier, l’architecte qui a également signé l’Opéra de Paris, cet établissement mythique mêle avec brio les codes des Beaux-Arts et l’exubérance Belle Époque. Inauguré au milieu du XIXe siècle avant d’être magnifiquement agrandi vingt ans plus tard, le Casino éblouit par ses décors somptueux où l’or côtoie les marbres rares. Ses jardins à la française et ses façades sculptées continuent de symboliser le faste et le raffinement monégasques.

Jardins Saint-Martin

Perchés sur les pentes abruptes du Rocher, ces jardins romantiques racontent une belle histoire d’ingéniosité paysagère. La Direction de l’Aménagement Urbain invite les visiteurs à percer les mystères de cet écrin de verdure créé à la fin des années 1800. Entre allées sinueuses et points de vue époustouflants sur la Grande Bleue, vous découvrirez comment les jardiniers et architectes de l’époque ont su apprivoiser un terrain difficile pour en faire un havre de paix méditerranéen.

Infos pratiques

Accès libre aux visites guidées entre 10h et 17h, sans inscription préalable. Le point de ralliement se situe au pied du monument dédié à Albert 1er. Comptez une demi-heure de promenade commentée.

Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité

Une occasion rare de pénétrer dans les locaux flambant neufs de cette institution qui dessine le Monaco de demain. Les services ouvrent leurs espaces du 5 Promenade Honoré II pour une découverte interactive : technologies de modélisation 3D du territoire, données numériques urbaines, et surtout un atelier ludique où chacun pourra jouer avec les teintes et couleurs des façades d’un quartier historique. Une belle manière de comprendre les enjeux de préservation de l’harmonie architecturale monégasque.

Infos pratiques

Places restantes pour la visite guidée de 15h. Rendez-vous dans le Hall A.

Mareterra

© Mickael Hardelain

Dernière prouesse architecturale de la Principauté, Mareterra symbolise l’audace de Monaco dans sa conquête sur la mer. Ce nouvel éco-quartier de six hectares repousse les limites de l’architecture contemporaine durable avec ses immeubles aux lignes épurées et végétalisées, conçus par des architectes de renommée internationale. Les bâtiments intègrent des technologies innovantes en matière d’écoconstruction, tandis que les espaces publics dialoguent harmonieusement avec la Méditerranée. Mareterra incarne la vision d’une Monaco tournée vers l’avenir, respectueuse de son environnement.

Villa Sauber

Cette élégante résidence Belle Époque, construite au tournant du XXe siècle, abrite aujourd’hui l’une des antennes du Nouveau Musée National. Avec ses bow-windows caractéristiques et ses balcons finement travaillés, elle témoigne de l’âge d’or des villégiatures aristocratiques sur la Riviera. En ce mois d’octobre, la villa accueille une exposition fascinante baptisée Cactus, fruit d’une collaboration avec le musée Yves Saint Laurent Marrakech, qui explore ces plantes extraordinaires à travers les regards croisés de botanistes et d’artistes.

Infos pratiques

Entrée gratuite de 10h à 18h au 17 avenue Princesse Grace.

Une visite accompagnée est prévue à 15h sans réservation (places limitées). Des médiateurs restent à disposition des visiteurs durant toute la journée pour répondre aux questions.

Musée océanographique

Le Musée océanographique vu de la mer © Agata Moszkowska

Véritable « navire amiral » surplombant la Méditerranée, ce monument exceptionnel construit à flanc de falaise accueille chaque année plus de 650 000 visiteurs. Inauguré en 1910, il fut conçu par le Prince Albert Ier comme un lieu de savoir et de transmission, alliant l’Art et la Science au service de l’Océan. Pour ces journées du patrimoine, le musée met à l’honneur son patrimoine architectural remarquable : façades sculptées, détails ornementaux et motifs décoratifs seront au cœur des visites guidées qui retracent un siècle d’exploration océanographique et d’engagement monégasque pour la préservation du monde marin.

Infos pratiques :