15 jeunes talents exposent leur regard sur l’architecture aux jardins Saint-Martin

Les quinze lauréats d’un concours ont été sélectionnés pour exposer leurs photographies mettant en valeur le patrimoine architectural de Monaco.

Peu avant midi, sur les hauteurs du Rocher de Monaco, les jeunes lauréats du concours de photographie d’architecture ont eu la joie de découvrir leurs œuvres, tirées en grand format, sur les grilles des jardins Saint-Martin. « Je suis plutôt fière de voir ma photo accrochée ici. La perspective est encore plus frappante avec ce format », confie Manon Bérard, 25 ans et autrice de la photo Entre béton, ciel et fierté nationale, prise au smartphone.

Manon Bérard, 25 ans et autrice de la photo Entre béton, ciel et fierté nationale © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Âgés de 11 à 25 ans, ces photographes monégasques en herbe font partie des quinze sélectionnés parmi la quarantaine de participants au concours organisé par la Direction des affaires culturelles de Monaco sur le thème du patrimoine architectural de la Principauté. Une initiative artistique qui s’inscrit dans le cadre des Journées européennes du patrimoine d’après Françoise Gamerdinger, directrice des Affaires Culturelles qui salue « l’engouement et la valorisation du patrimoine à travers le regard des participants ».

Une architecture inspirante

Le terrain de jeu des apprentis photographes était effectivement prometteur. Foisonnant de diversité architecturale, avec ses bâtiments perchés à différentes hauteurs, Monaco juxtapose les structures modernes et les bâtisses aux forts accents d’Italie. Pour Lucas Deverini, 24 ans, cette spécificité composite s’est traduite par le choix de la photo argentique pour son Croisement des âges : « Prendre son temps pour saisir l’instant, traduire une idée grâce au grain de la photo… Il y a quelque chose d’authentique avec ce procédé argentique ! Je me suis lancé le défi de faire le tour de Monaco avec une pellicule et j’ai trouvé que le sujet se prêtait bien à la superposition d’architectures de différentes époques ».

Lucas Deverini et sa photo Croisement des âges © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Comme un écho à l’esprit dans lequel a été organisé le concours – celui de l’héritage culturel – le jeune photographe a utilisé un Nikon F4, légué par sa grand-mère, autrefois photographe elle-aussi. « Depuis deux ans, je m’impose des thèmes comme la montagne, les portraits ou encore la rue pour m’habituer à ces appareils anciens. Pour ce sujet j’ai particulièrement apprécié me plonger dans l’histoire des bâtiments. J’espère développer cette passion et l’associer à mon activité actuelle dans l’audiovisuel »

Quatre distinctions du jury

Pour cette première édition, le concours s’était doté d’un double jury. Le premier composé d’experts : Françoise Gamerdinger, Stéphane Bern, Nick Danziger (photographe réalisateur et écrivain), Célia Bernasconi (Conservateur en chef au Nouveau musée national de Monaco), Jean-Philippe Vinci (Directeur de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports) et Björn Dahlström, directeur du Nouveau musée national de Monaco).

Françoise Gamerdinger lors du discours d’inauguration de l’exposition © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Le deuxième, non moins exigeant, était composé de cinq jeunes du même âge que les participants. Ces derniers ont eu la lourde tâche d’attribuer quatre distinctions spéciales parmi les quinze exposants. « Être jugé par des gens de notre âge c’est assez stressant ! La sensibilité reste assez différente de celle des adultes, témoigne Léonie Massa, 17 ans, l’une des quatre gagnants avec sa photo Monaco à travers les époques – véritable millefeuille de façades depuis le Boulevard des Moulins. On pourrait croire que les photos d’ados sont banales, mais en voyant celles présentées à l’exposition j’ai trouvé qu’il y avait un regard très personnel de la part de chacun de nous. » En guise de récompense, en plus de l’accrochage de leurs œuvres à l’extérieur des jardins Saint-Martin, Léonie et les trois autres gagnants retrouveront le photographe Nick Danziger pour une masterclass.

Léonie Massa a utilisé un appareil numérique Lumix TZ100 qui lui a été offert pour ses 17 ans © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Les membres du jury et les quatre vainqueurs distingués par le jury junior © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Pour ceux qui n’auront pas cette chance, il sera tout de même possible de voir l’exposition gratuitement jusqu’au 5 octobre avant que celle-ci ne s’exporte en itinérance à Strasbourg ! Après le succès de cette première édition, Françoise Gamerdinger l’assure : un deuxième opus du concours est d’ores et déjà prévu l’année prochaine. De quoi laisser le temps aux futurs talents de s’exercer.