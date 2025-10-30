La Roca Team fait encore tomber l’Olympiakos

La Roca Team a réalisé un sacré coup mercredi soir sur le parquet des Grecs, dans un remake de la demi-finale du Final 4 au printemps dernier. Une victoire dans le Pirée qui lui ouvre les portes du top 6 de l’Euroligue.

Lorsque le niveau s’élève, la Roca Team répond souvent présent. C’était à nouveau le cas dans le Pirée, où les hommes de Vassilis Spanoulis ont dompté l’un des favoris du tournoi (87-92). Après une première période timide, les partenaires de Mike James, désigné MVP, ont accéléré la cadence pour s’imposer avec autorité.

Alpha Diallo taille patron

Cette affiche revêt une saveur particulière pour Vassilis Spanoulis, qui revient pour la deuxième fois en tant que coach de l’AS Monaco, sur sa terre natale. Ce dernier aligne un cinq majeur composé de Mike James, Matthew Strazel, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame et Daniel Theis. L’entame de match du club de la Principauté s’avère intéressante avec aucun point encaissé dans le jeu après trois minutes. Mais les Grecs se ressaisissent et répondent par un 8-0.

Mike James une nouvelle fois décisif © AS Monaco Basket

Secoués par l’intensité mise par leur adversaire, les Monégasques se remettent à l’endroit avant la pause, n’accusant seulement qu’une unité de retard (38-37). Les deux formations se rendent coup pour coup et l’Olympiakos se repose essentiellement sur son pivot serbe Nikola Milutinov (14 points et 8 rebonds). Mais les visiteurs démontrent toute leur force collective, doublant leur précision à 3 points.

Alpha Diallo intenable sur le parquet du Pirée © AS Monaco Basket

Les joueurs du Pirée se heurtent à la montée en puissance du duo James-Diallo. Le meneur américain signe son premier double-double de la saison (23 points et 10 passes) quand son compatriote conclut sa prestation par un brillant total de 27 points, un record pour l’ailier en Euroligue. Malgré le retour menaçant de l’Olympiakos à une minute de la fin (84-86), la Roca Team ne tremble pas et s’impose dans une ambiance bouillante. Quatrième succès dans la compétition pour les coéquipiers d’Élie Okobo, qui enchaînent dès ce vendredi (19h00) par la réception du Panathinaïkós.