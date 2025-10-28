La Roca Team et Special Olympics Monaco réunis pour une belle initiative

Dans le cadre du programme One Team Euroleague, l’AS Monaco Basket a offert à une équipe locale l’occasion de profiter d’un moment de partage, d’inclusion et d’apprentissage à travers le sport. Un événement qu’elle n’est pas prêt d’oublier.

Élaboré par la compétition européenne phare du basket, le programme One Team Euroleague permet d’utiliser la puissance du sport comme vecteur d’inclusion sociale et d’égalité. Grâce à ce biais, le club de la Principauté a convié ce lundi 27 octobre à Gaston-Médecin Special Olympics Monaco pour lui donner l’opportunité d’être associé à cette initiative, dont l’objectif vise à surmonter les barrières sociales et renforcer le lien avec les différentes communautés.

Yoan Makoundou, Ilias Kantzouris et l’équipe Special Olympics Monaco © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

Des exercices ludiques basés sur le respect

Après une présentation rapide des huit participants, en présence de l’ailier Yoan Makoundou, en phase de reprise après une blessure à une épaule, chacun prend part aux activités présentées par Hélène d’Aumale, coordinatrice de One Team Euroleague. Tout d’abord, un échauffement de quelques minutes, avec un travail d’écoute, un respect des consignes et des mouvements pour se mettre en route. Deux groupes sont formés des deux côtés du parquet et les joueurs effectuent des déplacements en dribblant, tout en étant réceptif aux conseils d’Ilias Kantzouris, l’assistant de l’entraîneur principal de la Roca Team Vassilis Spanoulis. À chaque belle action conclue, les encouragements se font naturellement et les applaudissements suivent.

« Quand j’étais petite, je faisais du basket, tout comme mon papa, mon frère et mon neveu. J’essaye de m’améliorer davantage et ça me plait. J’adore venir ici car d’habitude je suis plus haut pour regarder les matches donc jouer avec eux, ça fait plaisir », a expliqué à Monaco Tribune Agnès Danna, une des participantes.

Place ensuite à des ateliers techniques d’une vingtaine de minutes, avec des petits groupes composés de deux ou trois joueurs. Premier d’entre eux, les passes en binôme. But de l’exercice, se transmettre le ballon en respectant une bonne distance, maintenir les encouragements lorsque les consignes sont bien appliquées, et varier le jeu en travaillant sur ses points faibles pour améliorer la coordination. Le deuxième, dribbler dans un couloir, éviter les plots installés avant de marquer dans le panier. Troisième et dernier exercice, l’incontournable lancer franc. L’ensemble des groupes s’exécute à tour de rôle et celui qui en inscrit le plus gagne.

De l’intensité et de l’énergie

Les exercices finis, place désormais aux choses sérieuses ! Le moment tant attendu par tous, le match, d’une durée de deux fois cinq minutes, en situation de jeu réelle. Yoan Makoundou et Ilias Kantzouris prennent évidemment part à la rencontre. Tout le monde s’auto-arbitre, dans un esprit de franche camaraderie. La partie démarre sur les chapeaux de roue, avec un trois points splendide inscrit après seulement quelques secondes ! Du rythme, de l’intensité, de la transpiration aussi, l’opposition ne manque pas de piment. Surtout lorsque l’ailier de la Roca Team fait lui aussi parler sa précision aux trois points.

Un événement auquel avait déjà participé auparavant le joueur de 24 ans. « Il y a quelques visages familiers, c’est cool de les revoir. Il y a une bonne énergie. C’est important dans le basket de transmettre ces valeurs que l’on aime et ça me fait plaisir », a déclaré le Français. Fin de la partie, peu importe le vainqueur ou le vaincu, l’enjeu était bien ailleurs. Tous les membres de Special Olympics Monaco, Yoan Makoundou et Ilias Kantzouris se serrent chaleureusement la main après un match admirable d’engagement et de courage. Ils se réunissent autour du cercle pour partager ce qu’ils ont appris de cette soirée, dont certains risquent de ne jamais l’oublier.

Une soirée inoubliable pour Special Olympics Monaco © Stéphane Renaux – Monaco Tribune

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas pris part au One Team et ça fait plaisir de voir les basketteurs, de pratiquer les techniques qu’ils apprennent à l’entraînement », confie Dylan Lejoliff, attentif aux conseils prodigués par Yoan Makoundou. « Il nous a dit comment il jouait avec Mike James. C’est dur de marquer les trois points comme il le fait lui, mais on fait comme on peut », a-t-il ajouté avec le sourire.

La soirée se termine par un cri de groupe « 1, 2, 3, One Team » avant de prendre la pose pour des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans leur mémoire. La première opération organisée cette saison par la Roca Team s’avère donc une belle réussite.