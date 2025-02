Programme One Team EuroLeague : Un moment de partage sur le thème de la confiance avec Georgios Papagiannis et les Special Olympics

© AS Monaco Basket

Ce mardi 11 février, l’AS Monaco Basket a organisé une nouvelle édition du programme One Team de l’Euroleague à la Salle Gaston Médecin. Cette rencontre, sur le thème de la confiance, a réuni dix athlètes des Special Olympics Monaco ainsi qu’un ambassadeur phare de la Roca Team, Georgios Papagiannis. Une belle occasion de célébrer l’inclusion et le partage à travers le sport.

Les sourires étaient nombreux sur le parquet de la Roca Team. Les dix athlètes des Special Olympics Monaco ont eu la chance de rencontrer Georgios Papagiannis, pivot emblématique de l’AS Monaco Basket. Ce moment privilégié, au cœur du programme One Team EuroLeague, a permis aux participants de partager un moment de convivialité, d’échange et de jeu avec le joueur international grec de 2,21 mètres.

Publicité

Après s’être présentés à tour de rôle avec une petite anecdote sur leur discipline respective, les athlètes ont participé à deux ateliers sous le regard bienveillant de Georgios Papagiannis, avant de s’affronter dans un match de basket intense, toujours aux côtés du Roca Boy.

Un programme au service de l’inclusion sociale

Le programme One Team, initié par l’Euroleague Basketball, s’engage à promouvoir l’inclusion sociale et l’égalité, en utilisant la force du sport pour rapprocher les communautés. À travers des partenariats locaux, comme celui avec Special Olympics Monaco, l’Euroleague œuvre pour briser les barrières sociales et offrir des opportunités uniques de rencontre.

À travers le projet One Team, l’AS Monaco Basket souhaite également remercier la communauté monégasque, par ce genre de moments uniques d’amusement et de partage.

Rencontre avec Marco Muratori, directeur de Special Olympics Monaco