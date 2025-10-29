Le bien-être des entrepreneurs : « Sans le fondateur en bonne santé, aucune métrique ne compte »

K2Match, plateforme d’accélération de startups, organise plusieurs fois par année des événements de pitch à Monaco, intègre désormais un programme de bien-être holistique pour ses fondateurs, reconnaissant que la résilience mentale est aussi cruciale que la stratégie financière.

Une révolution silencieuse dans l’écosystème startup

Dans le monde impitoyable des startups où les levées de fonds et les exits dominent les conversations, K2Match opère une rupture conceptuelle. L’organisation, basée à Chypre avec des événements réguliers à Monaco, Düsseldorf et Dubaï, vient de nommer Geraldine Hardy au poste de Wellbeing Program Lead. Un signal fort qui reconnaît une réalité longtemps ignorée : 54% des fondateurs ont connu le burn-out l’année dernière, et 72% affirment que l’entrepreneuriat a nui à leur santé mentale.

« Nous avons personnellement vu de nombreux fondateurs confrontés à une pression immense, conduisant parfois à de mauvaises décisions ou même à l’épuisement professionnel », confie Alexandros Dohn, co-fondateur de K2Match. « C’est pourquoi nous nous engageons à soutenir les fondateurs dans le maintien de leur santé, tout en les aidant à atteindre des performances plus solides et des objectifs de levée de fonds plus efficacement. »

Co-fondateurs de K2Match Alexandros Dohn et Badr Moudden © K2Match

Au-delà des métriques traditionnelles

Pour Geraldine Hardy, entrepreneur global et experte en bien-être avec 27 ans d’expérience dans les relations investisseurs et le private equity, l’équation est simple : « Sans le fondateur et l’équipe fondatrice, peu importe la qualité de l’idée, peu importe la qualité du compte de résultat, si le fondateur n’a pas un système nerveux stable et équilibré, toutes les métriques ne comptent pas. »

Cette approche trouve un écho particulier chez les investisseurs eux-mêmes. « Les investisseurs comprennent désormais qu’ils ont besoin d’un fondateur stable émotionnellement, mentalement et physiquement pour s’assurer que leur investissement est sécurisé », observe Geraldine.

Geraldine Hardy © K2Match

Une collaboration née à Monaco

La rencontre entre Geraldine Hardy et l’équipe K2Match s’est faite lors du premier événement organisé à Monaco. « J’ai dit à Alexandros : c’est de la synchronicité. Nous nous rencontrons pour une raison », raconte-t-elle. Ce qui a débuté comme une connexion intuitive s’est transformé en partenariat stratégique, Geraldine ayant même séjourné à Chypre pour coacher personnellement Alexandros.

« J’ai toujours été profondément impressionné par son parcours personnel – comment elle a surmonté ses défis, s’est guérie elle-même et a transformé cette expérience en une véritable passion pour aider les autres », explique Alexandros. « J’ai également eu la chance de m’entraîner personnellement avec elle et j’ai été témoin de l’impact de son travail de première main. »

Des résultats concrets

Lors du dernier K2Match Investor Lounge à Monaco en octobre, une session matinale de Tai Chi a été proposée aux startups et investisseurs. « C’était un test », confie Geraldine. « Ils ne comprenaient pas le Tai Chi au début, mais tout le monde peut le pratiquer. Parfois, c’est un obstacle, surtout pour les hommes, de se mettre sur un tapis de yoga. Là, c’était très facile pour eux. »

Les participants du K2Match Investor Lounge à Monaco en octobre 2025 © K2Match

Le programme, qui comprend des consultations individuelles et des ateliers collectifs, s’adapte à chaque fondateur. « Si la personne est très ouverte à la spiritualité, nous examinons les vies antérieures et les réponses aux traumatismes. Si une personne n’est pas encore ouverte à cela, nous regardons la couche physique : que faites-vous chaque jour et comment pouvons-nous y intégrer un mouvement différent, des exercices de respiration et de la méditation ? »

Un investissement à long terme

Pour K2Match, cette initiative s’inscrit dans une vision globale. Après avoir lancé la K2Match Entrepreneurship Accelerator Academy et le Catalyst Program axé sur la levée de fonds, l’intégration du bien-être complète l’écosystème de soutien.

« Nous voyons cette approche comme un investissement à long terme », conclut Alexandros, « permettant aux fondateurs de rester stables, en condition optimale et performants au meilleur niveau. » Dans un monde où l’innovation technologique règne, K2Match parie sur l’humain – le seul capital véritablement irremplaçable.

