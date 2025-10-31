Il benessere degli imprenditori: “Senza un fondatore in salute, nessuna metrica conta”

K2Match, piattaforma di accelerazione per startup, che organizza più volte l’anno eventi di pitch a Monaco, ha deciso di integrare un programma di benessere olistico dedicato ai suoi fondatori, riconoscendo che la resilienza mentale è tanto cruciale quanto la strategia finanziaria.

Una rivoluzione silenziosa nell’ecosistema delle startup

Nel mondo implacabile delle startup, dove raccolte fondi ed “exit” dominano le conversazioni, K2Match sta portando avanti una piccola rivoluzione. L’organizzazione, con sede a Cipro e appuntamenti regolari a Monaco, Düsseldorf e Dubai, ha appena nominato Geraldine Hardy come Wellbeing Program Lead. Un segnale forte, che riconosce una verità a lungo ignorata: il 54% dei fondatori ha sofferto di burnout lo scorso anno e il 72% afferma che l’imprenditoria ha avuto un impatto negativo sulla propria salute mentale.

“Abbiamo visto con i nostri occhi molti fondatori sottoporsi a una pressione enorme che talvolta li porta a prendere decisioni sbagliate o addirittura a esaurirsi completamente”, spiega Alexandros Dohn, cofondatore di K2Match. “Per questo vogliamo aiutarli a mantenersi in salute e allo stesso tempo a raggiungere performance più solide e obiettivi di raccolta fondi in modo più efficace”.

Cofondatori di K2Match, Alexandros Dohn e Badr Moudden © K2Match

Oltre le metriche tradizionali

Secondo Geraldine Hardy, imprenditrice internazionale ed esperta di benessere con 27 anni di esperienza nel settore degli investimenti e del private equity, l’equazione è semplice: “Non importa quanto sia buona l’idea o quanto sia solido il bilancio, se il fondatore non conta su un sistema nervoso stabile ed equilibrato, tutte le metriche perdono di significato”.

Un approccio con cui anche gli investitori si trovano d’accordo: “Oggi gli investitori capiscono l’importanza di un fondatore stabile dal punto di vista emotivo, mentale e fisico, per assicurarsi di aver fatto un investimento davvero sicuro”, osserva Geraldine.

Geraldine Hardy © K2Match

Una collaborazione nata a Monaco

L’incontro tra Geraldine Hardy e il team di K2Match è avvenuto durante il primo evento organizzato a Monaco. “Ho detto ad Alexandros: è una questione di sincronicità. Ci siamo incontrati per una ragione”, racconta lei. Quella che era iniziata come una semplice connessione si è trasformata in una collaborazione strategica, tanto che Geraldine ha soggiornato a Cipro per fare da coach ad Alexandros.

“Mi ha sempre colpito molto il suo percorso personale, il modo in cui ha superato le difficoltà, ha guarito se stessa e ha trasformato quell’esperienza in una vera missione per aiutare gli altri”, racconta Alexandros. “Ho anche avuto la fortuna che mi facesse da coach e ho potuto constatare in prima persona l’impatto del suo lavoro”.

Risultati concreti

Durante l’ultimo K2Match Investor Lounge a Monaco, lo scorso ottobre, è stata organizzata una sessione mattutina di Tai Chi per startup e investitori. “Era un test”, racconta Geraldine. “All’inizio non capivano cosa fosse il Tai Chi, ma è una disciplina che chiunque può praticare. Spesso, per gli uomini, l’idea di stendersi su un tappetino da yoga rappresenta un ostacolo. In questo caso è stato molto facile per loro”.

I partecipanti al K2Match Investor Lounge a Monaco, ottobre 2025 © K2Match

Il programma, che include consulenze individuali e workshop di gruppo, viene personalizzato in base alle esigenze di ogni fondatore. “Se una persona è molto aperta alla spiritualità, esploriamo tematiche come le vite passate e la risposta ai traumi. Se invece non è ancora pronta per questo approccio, ci concentriamo più a livello fisico: cosa fa ogni giorno e come possiamo introdurre nuovi movimenti, esercizi di respirazione e meditazione?”.

Un investimento a lungo termine

Per K2Match, questa iniziativa rientra in una visione più globale. Dopo aver lanciato la K2Match Entrepreneurship Accelerator Academy e il Catalyst Program dedicato alla raccolta fondi, il nuovo focus sul benessere completa l’ecosistema.

“Questo approccio è un investimento a lungo termine”, conclude Alexandros. “Permette ai fondatori di restare stabili, in forma e al massimo delle loro potenzialità”. In un mondo dominato dall’innovazione tecnologica, K2Match punta sull’essere umano: l’unico capitale davvero insostituibile.

Per saperne di più: The Hidden Metric Investors Should Track: The Founder’s Self-Care