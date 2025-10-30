Le Prince Albert II confie sa Porsche 911 à l’équipe de Wheeler Dealers

Les deux animateurs de l’émission RMC Découverte ont relevé un défi en préparant une voiture de la collection du Prince pour le Tour de Corse.

Aurélien et Gerry, les deux mécaniciens vedettes de Wheeler Dealers France, ont reçu une mission hors du commun. Le Prince Albert II leur a confié sa Porsche 911 Groupe 4 pour une remise en état avant le Tour de Corse. Ce modèle de 280 chevaux fait partie de la célèbre Collection de Voitures du Prince de Monaco. La voiture était en bon état mais nécessitait des ajustements spécifiques pour affronter les routes corses. Les deux professionnels ont travaillé sur les freins, les suspensions, le moteur et surtout la boîte de vitesse. Le levier de vitesse a été entièrement modifié pour s’adapter aux nombreux virages serrés du rallye.

Quinze jours pour préparer le bolide

Devant le Palais, Aurélien et Gerry ont présenté leur projet au Souverain. Les deux mécaniciens ont eu quinze jours seulement. Une fois la préparation terminée, ils ont convié le Prince pour une démonstration. Le moment fort : le démarrage du moteur par le Prince Albert II lui-même, venu constater le résultat des modifications apportées à son bolide.

Cette collaboration entre l’émission automobile et la Principauté montre l’intérêt du souverain pour la mécanique sportive. La Porsche 911 Groupe 4 représente une pièce maîtresse de sa collection et sa participation au Tour de Corse témoigne de l’utilisation active de ces véhicules d’exception. L’épisode complet est diffusé chaque lundi sur RMC Découverte et disponible en replay sur RMC BFM Play.