Le Prince Albert II remet un prix au réalisateur Jon M. Chu à New York

À l’occasion du 20e anniversaire du Prix Prince Rainier III, le Prince Albert II a assisté au gala annuel de la Fondation Princesse Grace © Michael Alesi / Palais Princier

Le Souverain a participé, ce mercredi 29 octobre, au gala annuel de la Fondation Princesse Grace qui célébrait le 20e anniversaire de cette distinction créée en hommage à son père.

Le réalisateur Jon M. Chu a reçu le Prix Prince Rainier III 2025, une récompense qui salue sa créativité, son influence dans l’industrie cinématographique et son engagement pour la diversité. Il devient le premier ancien lauréat à obtenir cette distinction après avoir reçu un Prix Princesse Grace en 2001. Le cinéaste américain s’est fait connaître avec des films marquants comme Crazy Rich Asians, In the Heights et récemment Wicked. Son style mêle sensibilité humaine et imagination visuelle.

© Michael Alesi / Palais princier

Plus de 900 artistes soutenus en quarante ans

Créée en 1984 en hommage à la Princesse Grace, la Fondation accompagne depuis plus de quarante ans les artistes émergents du théâtre, de la danse et du cinéma. Elle leur apporte bourses, mentorat et soutien professionnel. Plus de 900 artistes ont bénéficié de son aide depuis sa création, permettant de révéler plusieurs générations de talents dans les arts de la scène et le septième art.

© Michael Alesi / Palais princier

Lors de la soirée, le Prince Albert II a également rendu hommage aux lauréats du Prix Princesse Grace 2025 entourés de membres de la famille Kelly et de personnalités du monde artistique. Ces récompenses perpétuent l’esprit d’excellence et de générosité transmis par la Princesse Grace, actrice oscarisée devenue Princesse de Monaco.