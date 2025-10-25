Monaco renforce sa présence diplomatique en Pologne avec un nouveau consul honoraire à Varsovie

La Principauté a nommé Mikołaj Pietrzak à la tête de sa représentation consulaire, succédant à 17 années de mandat de Tomasz Wardynski.

Dans le cadre prestigieux du restaurant Belvédère, niché au cœur de l’Orangerie du parc Łazienki, Mikołaj Pietrzak a officiellement pris ses fonctions de consul honoraire de Monaco le mardi 21 octobre. Cette nomination intervient après dix-sept années de service de son prédécesseur, Tomasz Wardynski, dont l’action a été saluée par l’Ambassadeur Lorenzo Ravano lors de la cérémonie.

Un carrefour d’influences économiques et politiques

À l’image d’Adam Bodnar, ancien ministre de la Justice polonais, l’événement a rassemblé une soixantaine de personnalités influentes (sénateurs, diplomates et des entrepreneurs technologiques polonais), témoignant de l’importance stratégique de cette nomination. Une diversité qui illustre la volonté monégasque de tisser des liens multisectoriels avec la Pologne.

Au-delà du protocole diplomatique, cette inauguration révèle les ambitions économiques de Monaco en Europe centrale. L’Ambassadeur Ravano a souligné le dynamisme des échanges commerciaux récents, fruit de la collaboration entre le Monaco Economic Board et la Chambre de Commerce polonaise. Le nouveau consulat, compétent sur l’intégralité du territoire polonais, devrait amplifier ces synergies économiques et faciliter les partenariats dans les secteurs porteurs comme la technologie et l’innovation.