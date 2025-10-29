Procès des faux résidents belges : Christian Carpinelli condamné à trois ans ferme et 100 000 euros d’amende

Le tribunal correctionnel de Monaco a rendu son verdict ce mardi 28 octobre dans l’affaire dite des « faux résidents belges ». L’ancien commissaire divisionnaire Christian Carpinelli a été lourdement condamné.

Après deux semaines d’audience en juin dernier et plusieurs mois d’attente, la justice monégasque a tranché dans cette affaire qui secoue la Principauté depuis octobre 2016. Christian Carpinelli, ancien chef de la section des résidents à la Sûreté publique jusqu’en 2013, a été condamné à trois ans d’emprisonnement ferme et 100 000 euros d’amende pour complicité de délivrance indue de documents administratifs, corruption passive et active, trafic d’influence et blanchiment. La peine reste inférieure aux quatre ans de prison ferme et 180 000 euros d’amende requis par le ministère public.

L’affaire, qui remonte à la fin des années 1980, s’étend sur près de trois décennies. Christian Carpinelli aurait mis en place un système permettant à quatorze ressortissants belges et à une Suissesse d’obtenir des cartes de séjour monégasques, leur offrant ainsi un statut fiscal privilégié. Objectif affiché : échapper à la fiscalité de leurs pays d’origine. Au cœur du dispositif figurait Pierre Salik, homme d’affaires belge spécialisé dans la production de jeans, décédé en janvier 2025 à l’âge de 95 ans. Ayant bénéficié du système dès 1987, il aurait ensuite facilité l’accès à ses proches et à des membres de sa famille, avec la complicité de l’ancien policier. Même après sa retraite en 2013, Christian Carpinelli aurait poursuivi son rôle d’intermédiaire jusqu’en 2016.

Cinq mois de prison avec sursis pour détention de cocaïne et de cannabis

Autres condamnations

Jean-Louis Coletti, directeur de l’agence immobilière Immobilia 2000, qui gérait les appartements servant de domiciles fictifs, a été condamné à 18 mois de prison ferme et 100 000 euros d’amende.

Bernadette Lacrampe, ex-épouse de Christian Carpinelli, poursuivie pour complicité de blanchiment, a écopé de 12 mois avec sursis et 20 000 euros d’amende.

Serge Denis, successeur de Carpinelli à la tête du service des résidents, a été condamné à 18 mois avec sursis et 20 000 euros d’amende.

André Cardinali et Marco di Giovanni ont chacun été condamnés à six mois avec sursis et 5 000 euros d’amende.

Parmi les autres prévenus, un a été dispensé de peine et trois ont été relaxés.