Ces symboles de la Principauté de Monaco que vous ne connaissez peut-être pas

C’est l’un des territoires les plus vieux de la planète. D’une superficie de seulement 2 kilomètres carré, Monaco regorge d’emblèmes iconiques et d’autres plus méconnus du grand public. Petit tour d’horizon.

Près de 700 ans d’existence, un pays empreint d’une grande histoire et de symboles, voilà comment définir la Principauté. Pourtant, si le monde entier connaît certains aspects emblématiques de son territoire, il en existe quelques autres pas autant notoires. Par exemple, les couleurs du drapeau symbolisent celles des armes de la dynastie des Grimaldi. Des couleurs qui représentent celles du blason de la République de Gênes, berceau de la famille Grimaldi.

Une armoirie historiquement liée

Autre symbole emblématique, l’armoirie de la famille princière. Celle-ci en rassemble plusieurs étroitement liées à l’histoire de la Principauté de Monaco, notamment les deux moines portant une épée, en référence à une période fondatrice de l’identité monégasque, la prise de pouvoir par François Grimaldi de la forteresse. Sans oublier la devise « Deo Juvante », qui signifie « Avec l’aide de Dieu ».

Alors que la Principauté s’apprête à célébrer sa fête nationale ce mercredi, cette date a finalement été conservée par le Prince Albert II, en hommage à son père, le Prince Rainier III, lors de son intronisation en 1949.