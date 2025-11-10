Charles Leclerc s’associe à la lutte contre l’insécurité routière à Monaco

Le pilote monégasque a participé avec le président du Conseil National Thomas Brezzo à la campagne de sensibilisation contre l’insécurité au volant pour rappeler la responsabilité de chacun et le respect des règles.

Charles Leclerc a accepté l’invitation de Thomas Brezzo pour attirer l’attention sur la nécessité d’être vigilant au volant à Monaco. « Il faut être responsable et ne pas prendre le volant quand on a pris des verres avant. On a la chance d’être à Monaco où il y a des associations comme « Be safe »qui mettent à disposition un service de chauffeur pour rentrer à la maison complètement en sécurité », a expliqué le Monégasque dans un clip tourné dans les rues de la Principauté. Créée en 2017, l’association sensibilise et informe sur les risques liés aux conduites en état d’ébriété.

Un arsenal plus répressif

Les élus du Conseil National ont voté à l’unanimité jeudi dernier le projet de loi sur le renforcement de la sécurité routière en Principauté. « C’est un sujet qui concerne tout le monde. On peut tous êtres impactés aujourd’hui, demain, par un accident de la route. Ce sont souvent des jeunes qui sont impactés, souvent en fin de soirée. Malheureusement, nous avons été contraints d’aggraver les sanctions pour responsabiliser les gens », a indiqué le président Thomas Brezzo au micro de TV Monaco.

Parmi les mesures prises, le durcissement des sanctions de la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, passant à deux ans de prison contre six mois avec sursis auparavant, ou encore la réitération d’un dépassement de vitesse supérieur à 50 km/h, désormais qualifié de délit. En 2024, 304 accidents ont été recensés à Monaco et 192 personnes ont été blessées en 2024. Néanmoins, aucun décès n’a été enregistré sur les routes cette année-là.