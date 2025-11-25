easyJet lance un nouveau vol au départ de Nice vers l’Angleterre dès mai 2026

La compagnie britannique à bas coût étoffe son réseau au départ de l’aéroport Nice Côte d’Azur avec l’ouverture d’une liaison exclusive vers la deuxième ville d’Angleterre.

La compagnie easyJet poursuit son expansion sur la Côte d’Azur. Le transporteur orange lancera une liaison directe entre Nice et Birmingham à partir du 1er mai 2026, avec deux rotations hebdomadaires programmées les lundis et vendredis.

Près de 50 liaisons entre la France et le Royaume-Uni

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des connexions franco-britanniques. Deux autres lignes verront également le jour : Paris-CDG vers Londres Stansted dès le 5 mars 2026, ainsi que Montpellier-Manchester à partir du 30 mars.

Avec ces ajouts, easyJet approchera la barre symbolique des 50 routes entre la France et le Royaume-Uni, consolidant sa position de leader sur ce segment. La compagnie occupe désormais le rang de deuxième opérateur court et moyen-courrier dans l’Hexagone.

Des tarifs accessibles pour le tourisme et les affaires

Les billets sont déjà en vente, avec des tarifs d’appel à partir de 45 euros sur la ligne Nice-Birmingham. À l’heure où le Brexit a compliqué les échanges entre Monaco, la France et l’île britannique, cette desserte vers la deuxième ville la plus peuplée du Royaume-Uni cible aussi bien les voyageurs d’agrément que la clientèle d’affaires. Paroles d’ambassadeurs : Monaco et le Royaume-Uni, une longue amitié royale au service de l’excellence

L’aéroport azuréen a accueilli 14,8 millions de passagers en 2024 et proposait 122 destinations dans 45 pays. Cette nouvelle liaison vers Birmingham vient compléter les récentes ouvertures vers Newcastle, Düsseldorf, Madrid ou encore Santorin, confirmant l’attractivité de la plateforme niçoise sur le marché européen.