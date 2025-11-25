La nouvelle technique de Monaco pour les demandes d’aide au logement

La Principauté franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique en permettant aux résidents monégasques de solliciter l’Aide Nationale au Logement entièrement en ligne.

La Direction de l’Habitat, en partenariat avec la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique, vient de lancer ce lundi une plateforme dématérialisée pour les demandes d’Aide Nationale au Logement. Les Monégasques peuvent désormais effectuer leurs démarches via le portail MonGuichet.mc, sans avoir à se déplacer physiquement. Cette initiative s’inscrit dans la modernisation progressive des services publics monégasques, offrant aux usagers davantage d’autonomie et de flexibilité dans leurs interactions avec l’administration.

Adapté aux besoins des usagers

Le nouveau système propose plusieurs avantages pratiques. Les demandeurs peuvent bâtir leur dossier et le compléter de manière progressive, en fonction de leur disponibilité. Les données personnelles se remplissent automatiquement grâce à une connexion sécurisée au portail. La plateforme permet également de désigner un proche ou un mandataire pour gérer le dossier, une option particulièrement utile pour les personnes nécessitant un accompagnement. Les échanges directs avec la Direction de l’Habitat via l’interface promettent aussi d’accélérer le traitement des demandes.

Actuellement, le téléservice concerne uniquement les nouvelles demandes et celles liées à un déménagement. Les autorités prévoient d’étendre prochainement le dispositif aux révisions annuelles, complétant ainsi l’ensemble du parcours numérique. Pour les Monégasques moins familiers avec les outils numériques, un accompagnement gratuit est proposé à la Maison du Numérique, située aux Jardins d’Apolline. Un service d’assistance téléphonique reste également disponible en semaine, de 8h à 18h30.

Cette évolution témoigne de l’engagement de Monaco à adapter ses services publics aux usages contemporains tout en maintenant un accompagnement humain.