Le Prince Albert II clôture sa visite au Paraguay par une immersion dans le sport paraguayen

Le Souverain monégasque a découvert les infrastructures olympiques de Luque lors de la dernière étape de son séjour d’État, première visite princière à Asunción.

En visite officielle au Paraguay depuis le 3 novembre, le Prince Albert II a poursuivi sa mission diplomatique dans le pays. Un moment qui a permis de sceller des partenariats économiques avec onze entreprises monégasques et de découvrir le patrimoine paraguayen, notamment la centrale hydroélectrique d’Itaipu, classée parmi les Sept Merveilles du monde moderne.

L’ultime étape de ce séjour historique s’est déroulée au Parc olympique de Luque, aux portes de la capitale. Julio Ferrari, vice-président du Comité olympique paraguayen, a guidé la délégation monégasque à travers les installations. Le Prince a visionné un documentaire retraçant l’évolution du complexe avant d’observer des démonstrations athlétiques lors d’un parcours en voiturette.

© Michaël Alesi / Palais princier

La visite s’est achevée dans le centre aquatique olympique, inauguré en juillet dernier. Équipé d’un bassin de 50 mètres conforme aux standards de World Aquatics et d’une fosse de plongeon, le site se prépare à accueillir les Jeux panaméricains juniors de 2025. Cette rencontre illustre l’intérêt du Souverain pour le développement sportif, thématique récurrente de ses engagements internationaux aux côtés des questions environnementales. Le Prince s’est ensuite dirigé vers le Brésil pour assister à la 30e Conférence des Nations Unies sur le climat à Belém.