Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Le Prince Albert II visite l’une des Sept Merveilles du monde moderne au Paraguay

Par Monaco Tribune
Publié le 5 novembre 2025
2 minutes de lecture
prince albert monaco paraguay visite officielle
Le Prince Albert II admirant la centrale hydroélectrique d'Itaipú Binacional © Michaël Alesi / Palais princier
Par Monaco Tribune
- 5 novembre 2025
2 minutes de lecture

Entre hommages historiques, forum d’affaires et découverte de l’une des plus puissantes centrales du monde, la visite princière au Paraguay tisse des liens économiques et environnementaux inédits.

Un hommage solennel aux héros paraguayens

La visite officielle du Prince Albert II au Paraguay, débutée lundi 3 novembre, a marqué un tournant historique dans les relations entre les deux nations. Accueilli avec les honneurs militaires à Asunción, le Souverain a inauguré son séjour par un geste empreint de solennité : le dépôt d’une gerbe au Panthéon National des Héros, haut lieu de mémoire paraguayen. Accompagné du Général Alcides Lovera et de l’Ambassadeur Rubén Ramírez Lezcano, il a signé le Livre d’Or avant une présentation historique du site.

Le Prince Albert II en Amérique latine pour une tournée diplomatique et climatique

Monaco et Paraguay scellent un partenariat économique

Mardi 4 novembre, lors d’une conférence économique en présence du Président Santiago Peña, le Prince a salué la venue de onze entreprises monégasques spécialement déplacées pour l’occasion. Actives dans la santé, la logistique, l’agroalimentaire, le tourisme, la finance et la technologie, ces sociétés incarnent le dynamisme de la Principauté. « Ce forum marque un nouveau chapitre dans l’amitié entre le Paraguay et Monaco, un partenariat fondé sur la confiance et la responsabilité partagée », a déclaré le Souverain.

Le Prince Albert II et le Président Santiago Peña © Michaël Alesi / Palais princier

La merveille d’Itaipú révélée au Prince

Point d’orgue de cette journée, la visite de la centrale hydroélectrique d’Itaipú Binacional a impressionné la délégation monégasque. Érigée entre 1975 et 1982 sur le rio Paraná, à la frontière entre le Brésil et le Paraguay, cette infrastructure colossale mesure près de huit kilomètres de long et 196 mètres de haut. Classée parmi les « Sept Merveilles du monde moderne » par l’American Society of Civil Engineers, elle produit depuis 1984 plus de 2,6 milliards de MWh, alimentant 90% des besoins énergétiques paraguayens. Le Prince a signé le livre d’or et planté un arbre, geste symbolique de l’engagement environnemental qui le caractérise.

© Michaël Alesi / Palais princier
© Michaël Alesi / Palais princier