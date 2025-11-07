Князь Альбер II посетил одно из семи современных чудес света в Парагвае

Между торжественными церемониями, экономическим форумом и посещением одной из самых мощных электростанций в мире — визит Князя Альбера II в Парагвай стала важным шагом в укреплении экономических и экологических связей между двумя странами.

Торжественное чествование героев Парагвая

Официальный визит Князя Альбера II в Парагвай, начавшийся в понедельник, 3 ноября, стал значимым событием и важным этапом в развитии отношений между Монако и этой южноамериканской страной. В Асунсьоне Князя встретили с воинскими почестями. Он открыл свой визит символическим и трогательным жестом — возложением венка в Национальном пантеоне героев, главном мемориале Парагвая. В сопровождении генерала Альсидеса Ловера и посла Рубена Рамиреса Лескано Князь подписал Гостевую книгу, после чего ему провели экскурсию по этому знаковому месту, рассказывая о его истории и значении для парагвайского народа.

Монако и Парагвай укрепляют экономическое партнёрство

Во вторник, 4 ноября, во время экономической конференции, состоявшейся в присутствии президента Сантьяго Пеньи, Князь Альбер II приветствовал одиннадцать монегаскских компаний, специально прибывших на это мероприятие. Эти предприятия, представляющие сферы здравоохранения, логистики, агропромышленности, туризма, финансов и технологий, отражают инновационный потенциал и экономическую активность Княжества. «Этот форум знаменует собой новую главу в дружбе между Парагваем и Монако — партнёрстве, основанном на доверии и общей ответственности», — подчеркнул Суверенный Князь.

Князь Альбер II и президент Сантьяго Пенья © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Князь Альбер II знакомится с чудом Итайпу

Кульминацией дня стал визит на ГЭС «Итайпу Бинационал», который произвёл сильное впечатление на монегасскую делегацию. Построенная в 1975–1982 годах на реке Парана, на границе между Бразилией и Парагваем, эта колоссальная инфраструктура протянулась почти на восемь километров и достигает высоты 196 метров. Включённая Американским обществом инженеров-строителей в список «Семи современных чудес света», с 1984 года она произвела свыше 2,6 миллиарда МВт·ч электроэнергии, обеспечивая около 90% потребностей Парагвая. В завершение визита Князь Альбер II подписал Гостевую книгу и посадил дерево — символический жест, подтверждающий его неизменную приверженность делу охраны окружающей среды и устойчивого развития.