Что ждёт Монако в ноябре: самые интересные события месяца

После яркого и шумного октября, прошедшего под знаком Хэллоуина, в Княжестве наступает ноябрь — месяц, когда жизнь в Монако наполняется особым ожиданием.

Его главная кульминация — Национальный праздник, но впереди нас ждут и другие события: спорт, театр, опера, ледовые шоу и первые предвестники Рождества. Мы собрали для вас самые яркие мероприятия ноября.

Национальный праздник

Можно забыть о Гран-при, Rolex Masters и Yacht Show — Национальный праздник остаётся самым важным событием года в Монако! 19 ноября Княжеская семья традиционно появится в окнах дворца на Скале, чтобы приветствовать собравшихся жителей и гостей страны. Накануне праздника, 18 ноября в 20:10, небо над Монако озарит красочный фейерверк. А затем в концертном зале им. Лео Феррe состоится концерт популярной группы Superbus. Получить приглашения жители и резиденты Княжества могут до 6 ноября.

Как и каждый год, рынок Ля-Кондамин украсится в праздничных цветах. С 9:00 до 14:00 здесь можно будет насладиться праздничной атмосферой, попробовать местные деликатесы и поучаствовать в увлекательных развлечениях.

Волшебное событие месяца

В конце ноября Гримальди Форум превратится в огромный каток — специально для яркого ледового шоу «Холодное сердце». Это исключительное музыкальное представление объединит фигурное катание, живое исполнение и сказочную атмосферу. Приходите 27 ноября в 18:30: все песни будут звучать вживую и на французском языке, что подарит зрителям любого возраста настоящее ощущение волшебства.

Спорт, спорт и ещё раз спорт

Если вы хотите совместить спорт и доброе дело, с 15 по 23 ноября не пропустите благотворительный забег No Finish Line, который вновь пройдёт в шатре Фонвьей. Каждый круг по трассе приносит один евро в пользу ассоциации Children & Future. Здесь действительно каждый шаг имеет значение!

Княгиня Шарлен даст старт No Finish Line 2025 года © Управление по связям с общественностью / Манюэль Витали

Переходим к футболу: стадион «Луи II» готовится принять два ключевых матча чемпионата Франции. 8 ноября «красно-белые» сыграют дома против «красно-золотых» из ФК «Ланс», а 29 ноября их ждёт встреча с лидерами чемпионата — «ПСЖ» — в напряжённом поединке за место в турнирной таблице.

Болельщиков баскетбола ждут не менее захватывающие встречи. БК «Монако» сыграет дома с БК «Сен-Кантен» (9 ноября) и БК «Бурк-ан-Бресс» (23 ноября) в рамках чемпионата Франции, а 26 ноября примет турецкий клуб «Анадолу Эфес» в Евролиге — матч обещает быть напряжённым и зрелищным.

А для тех, кто предпочитает велосипедные трассы — Bekking 2025! Гонка пройдёт по улицам Монако и соберёт сильнейших спортсменов мира. Среди ожидаемых участников — звёзды «Тур де Франс» Тадей Погачар и Полин Ферран-Прево (её участие пока под вопросом из-за травмы).

Для самых маленьких

Юных гостей Ккняжества ждёт множество развлечений! Ярмарка аттракционов продолжит свою работу в Порту Эркюль до 19 ноября, а Театр Муз подготовил целую серию спектаклей для маленьких зрителей: «Алхимия счастья», «Амбра и волшебные игрушки», «Сумасшедшие приключения Лили Шардон» и «Волшебник из страны Оз».

Ко Дню Национального праздника 15 ноября дети смогут посетить специальный показ спектакля «Остров сокровищ», организованный Мэрией Монако.

Одна выставка за другой

Ноябрь — последний месяц, когда можно увидеть выставку «Эффект бабочки» в Музее антропологии, рассказывающую о животных, населявших Монако в доисторические времена.

Кроме того, Монегасская ассоциация по защите природы (AMPN) отмечает своё 50-летие масштабной фотовыставкой в «Галери де Пешёр», недалеко от Океанографического музея. Посетителей ждёт погружение в атмосферу морских глубин через снимки, посвящённые охране заповедных акваторий Монако.

Культура и драгоценности

Опера Монте-Карло открывает сезон 2025/2026 роскошными постановками: три представления «Аиды» пройдут 16, 20 и 22 ноября в Grimaldi Forum, а 21 ноября зрителей ждёт яркое ревю «Bonsoir Monte-Carlo».

Художественный руководитель Оперы Монте-Карло Чечилия Бартоли © Опера Монте-Карло – Фабрис Демессанс

С 12 по 15 ноября в Княжестве пройдёт Кинофестиваль Монте-Карло, посвящённый комедийному кино. Приятный бонус — показы фестиваля открыты для всех и бесплатны, при условии наличия свободных мест.

В Театре Муз — насыщенная программа месяца. С 6 по 9 ноября зрители смогут увидеть спектакль «Путешествие в Неаполь». С 13 по 16 ноября на сцене будет представлена сатирическая комедия «Крупицы соли». А с 20 по 23 ноября театр покажет современную интерпретацию великой классики — спектакль «Г#млет, конец детства».

Ценителей прекрасных украшений ждёт выставка Joya, которая пройдёт в Monte-Carlo One с 13 по 16 ноября. Здесь свои коллекции представят ведущие мастера и дома высокой ювелирной моды.

Праздник к нам приходит

В прошлом году Княжеская семья присутствовала на церемонии освещения площади Казино © Monte-Carlo Société des Bains de Mer

В конце ноября Монако традиционно окутает волшебство Рождества. 29 ноября Княжеская семья прибудет на площадь Казино, чтобы торжественно зажечь праздничные огни и официально открыть самый прекрасный период года — время рождественских чудес.