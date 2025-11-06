Il Principe Alberto II visita una delle Sette Meraviglie del mondo moderno in Paraguay

Tra omaggi storici, forum di economia e la scoperta di una delle centrali idroelettriche più potenti del pianeta, la visita ufficiale del Principe Alberto II in Paraguay rafforza nuovi legami economici e ambientali.

Un omaggio solenne agli eroi del Paraguay

La visita ufficiale del Principe Alberto II in Paraguay, iniziata lunedì 3 novembre, segna una tappa storica nelle relazioni tra i due Paesi. Accolto con onori militari ad Asunción, il Sovrano ha inaugurato il suo soggiorno con un gesto di grande solennità: la deposizione di una corona al Pantheon Nazionale degli Eroi, simbolo della memoria paraguayana. Accompagnato dal Generale Alcides Lovera e dall’Ambasciatore Rubén Ramírez Lezcano, il Principe ha poi firmato il Libro d’Onore e assistito a una presentazione storica del sito.

Monaco e Paraguay stringono un partenariato economico

Martedì 4 novembre, durante una conferenza economica a cui ha presenziato anche il Presidente Santiago Peña, il Principe ha lodato la partecipazione di undici aziende monegasche giunte appositamente per l’occasione. Attive nei settori sanitario, logistico, agroalimentare, turistico, finanziario e tecnologico, queste imprese rappresentano il dinamismo del Principato. “Questo forum segna un nuovo capitolo dell’amicizia tra il Paraguay e Monaco, un partenariato fondato sulla fiducia e sulla responsabilità condivisa”, ha dichiarato il Sovrano.

Il Principe Alberto II e il Presidente Santiago Peña © Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Il Principe scopre la meraviglia di Itaipiù