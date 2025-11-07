Les montres de luxe, nouvelle cible privilégiée des voleurs sur la Côte d’Azur

Le phénomène prend de l’ampleur dans la région. En 2024, les vols de montres de luxe ont généré un butin estimé à plus de huit millions d’euros rien que dans les Alpes-Maritimes.

Le scénario se répète avec une régularité inquiétante. Repérage minutieux, action éclair parfois violente et fuite en scooter vers les hauteurs. Les malfaiteurs ciblent aussi bien les particuliers dans la rue que les boutiques spécialisées. Monaco, longtemps épargnée par les vols à l’arraché grâce à son réseau dense de caméras de vidéosurveillance, n’échappe plus à ce type de criminalité. La Principauté a notamment connu deux braquages retentissants en 2024. Le 29 mai, Monaco Watch Company a subi un vol à main armée spectaculaire de six minutes où plus de quatre millions d’euros de montres ont été dérobés. Le 12 novembre, The Watch Project a été victime d’un braquage rapide, quatre montres emportées en quelques minutes.

Les vols ne se limitent pas aux boutiques. En avril 2024, le joueur de tennis américain Sebastian Korda s’est fait voler sa Richard Mille de 300 000 euros à Roquebrune-Cap-Martin après avoir été jeté au sol par deux individus masqués. Fin août, un étudiant niçois a tenté d’échanger une fausse Rolex contre une vraie d’une valeur de 48 000 euros à l’Hôtel de Paris. Interpellé place du Casino, il a écopé de quatre mois de prison ferme.

Une organisation policière renforcée

Les forces de l’ordre des deux côtés de la frontière ont dû adapter leurs dispositifs. La Principauté s’appuie sur son réseau d’agents de la Sûreté publique et son système de vidéosurveillance. Les enquêtes révèlent l’existence de filières organisées qui transforment les montres volées, modifiant les numéros de série avant de les écouler sur des sites comme Chrono24 ou de les utiliser pour blanchir de l’argent de la drogue à l’étranger.