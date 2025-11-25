Maison Moghadam : l’art du sur-mesure au cœur de Monaco

Symbole du raffinement monégasque, Maison Moghadam réinvente l’art de l’intérieur sur mesure avec un savoir-faire d’exception et une créativité sans limite.

Dans un univers où le luxe se définit par la rareté, l’excellence et le sens du détail, Maison Moghadam s’impose comme la référence absolue en matière de décoration d’intérieur à Monaco. Véritable institution fondée sur plus de 70 ans d’héritage artisanal, la maison conjugue savoir-faireancestral et innovation contemporaine pour offrir à ses clients des espaces à la fois uniques et élégants.



Chez Maison Moghadam, chaque projet est conçu comme une collaboration artistique entre lesartisans de la maison et le client. Qu’il s’agisse d’un appartement sur le Rocher, d’une villa surplombant la Méditerranée ou d’un yacht d’exception, chaque détail est pensé pour raconter une histoire : la vôtre.

©Maison Moghadam



L’héritage d’une maison légendaire



L’histoire de Maison Moghadam est intimement liée à celle de Monaco. Née d’une rencontre entre Alexander Moghadam et la princesse Grace de Monaco, la marque a vu le jour lorsque cette dernière invita personnellement le maître artisan à apporter son savoir-faire sur la Côte d’Azur. C’est ainsi qu’a vu le jour la Galerie Moghadam à Monte-Carlo, inaugurée en présence de la princesse.



En 2008, Kamyar Moghadam reprend les rênes de cet héritage familial prestigieux. Formé dès son enfance à l’art du tapis persan et diplômé de la Parsons School of Design, il insuffle une énergie nouvelle à la maison. Sa vision audacieuse mêlant créativité, modernité et respect du savoir-faire traditionnel, transforme la marque en une destination incontournable du design. Il réinvente le tapis comme une véritable pièce de couture et fonde le premier concept store de mode pour sols au

monde.



Aujourd’hui, Maison Moghadam s’étend sur plus de 450 m² au cœur de Monaco, un espace entièrement dédié à la décoration d’intérieur sur mesure. Chaque création reflète la philosophie de la maison : « Make your home sexy », un credo qui invite chacun à affirmer son individualité à travers un intérieur unique et audacieux.

©Maison Moghadam



Un univers où chaque détail prend vie



Plus qu’un simple showroom, Maison Moghadam est un univers complet dédié à la conception, à la production et à la personnalisation. Sous un même toit, la marque réunit un studio de décoration, un showroom d’exception et un atelier de fabrication haut de gamme. Cette complétude garantit à chaque projet une cohérence parfaite du début à la fin.



L’établissement abrite les plus vastes collections de tissus et papiers peints d’Europe, avec 16 000 références de tissus et 12 000 papiers peints soigneusement sélectionnés. En tant que partenaire exclusif d’Arte Walls à Monaco, Maison Moghadam donne accès à une palette de matériaux incomparables. À cela s’ajoutent des meubles et luminaires haut de gamme, des tapis sur mesure fabriqués dans ses ateliers en Inde et au Népal, ainsi qu’une literie d’exception.

©Maison Moghadam



Grâce à son atelier interne, la maison conçoit des rideaux couture, des coussins sur mesure et des meubles personnalisés produits au Portugal. Les clients peuvent littéralement voir naître leurs idées, depuis le choix d’un tissu jusqu’à la conception finale d’un meuble ou d’un tapis entièrement adapté à leur vision. Maison Moghadam offre également un service complet d’installation, de livraison et de nettoyage, garantissant une expérience exclusive du début à la fin.



Cette approche sur mesure, alliée à un savoir-faire rare et à une passion innée pour la beauté des matières, fait de Maison Moghadam la destination incontournable à Monaco pour celles et ceux qui rêvent d’un intérieur à leur image.

Pour plus d’informations : maisonmoghadam.com