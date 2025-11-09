Parme : la perle discrète de l’Émilie-Romagne, entre art et gastronomie 

À seulement quelques heures de route de Monaco, Parme révèle une Italie à la fois élégante et authentique, loin des itinéraires touristiques classiques. Elle conjugue excellence culinaire, héritage artistique et splendeur architecturale que la Chambre de Commerce Italienne nous a permis de découvrir.

Air doux, presque velouté, parfum discret de tortellinis chaudes sortant de la casserole et pavés irréguliers sous les pieds… Parme est une ville qui se révèle d’abord à travers les sens, bien avant d’être découverte par les yeux. Une fois les paupières ouvertes, c’est là qu’on remarque la lumière jaune se reflétant sur la façade des bâtiments, les ruelles étroites du centre historique, et l’ambiance légère où personne ne semble pressé par le temps.

© Francesca Bocchia pour la commune de Parme

Située au nord de l’Italie dans la région Émilie-Romagne, la ville de Parme fut gouvernée par Marie-Louise d’Autriche pendant plus de 30 ans. La seconde épouse de Napoléon Ier y laissa d’ailleurs une empreinte non négligeable de par son goût pour les arts, la musique et les jardins. Cette influence se reflète aujourd’hui dans le patrimoine architectural remarquable, la gastronomie réputée dans le monde entier et la douceur de vivre unique, qui font de Parme une ville d’une richesse incomparable.

Une ville-musée à ciel ouvert

Parme est l’une des rares villes d’Italie à offrir une telle concentration de trésors artistiques dans un périmètre entièrement accessible à pied. Le cœur historique se découvre comme un musée à ciel ouvert avec la majestueuse Cathédrale, chef-d’œuvre en marbre rose de Vérone, à quelques pas du Baptistère décoré de peintures à la tempéra de la seconde moitié du XIIIe siècle. En poursuivant la visite, la Chambre de Saint-Paul, véritable manifeste de la Renaissance italienne, révèle les fresques du Corrège au plafond.

© Monaco Tribune – Agathe Chéreau © Ville de Parme

Le Complexe Monumental de la Pilotta, lui, regroupe le théâtre Farnese, entièrement construit en bois, mais aussi la Galerie Nationale dévoilant des œuvres de Alessandro Araldi, Canaletto, ou encore Léonard de Vinci et enfin le Musée Archéologique National et la Bibliothèque Palatine. Et comment décrire Parme sans parler du Parc Ducal qui permet de découvrir l’art italien dans un cadre apaisant…

À la découverte de l’univers lumineux de Giacomo Balla

Du 10 octobre 2025 au 1er février 2026, la Palais du Gouverneur de Parme accueille l’exposition « Giacomo Balla – A Universe of Light », une découverte immersive à l’intérieur de l’un des esprits les plus novateurs de l’art italien du XXᵉ siècle.

© Monaco Tribune – Agathe Chéreau

Réunissant près de 60 œuvres majeures, cette exposition met en lumière les différentes périodes de la carrière de Balla, de ses débuts figuratifs à ses expérimentations futuristes. Parmi les tableaux emblématiques présentés figurent La Pazza (1905), Forze nuove (1919) ou La fila per l’agnello (1942) qui illustrent sa recherche constante sur le mouvement, la lumière et l’énergie dynamique du monde moderne.

Un voyage au cœur de la gastronomie italienne

Parme est aussi la seule ville au monde à rassembler sept Musées de la Nourriture, dédiés aux produits emblématiques de la région : Parmigiano Reggiano, jambon de Parme, tomates, pâtes, vin, champignons ou encore Salame Felino. Chacun de ces musées raconte l’histoire d’un savoir-faire transmis de génération en génération et inscrit dans l’identité même du territoire.

Elle est notamment la capitale de la Food Valley italienne, un territoire unique où naissent les produits les plus prestigieux d’Italie. Cette excellence gastronomique a valu à Parme d’être reconnue par l’UNESCO comme « Ville Créative pour la Gastronomie », un titre qui célèbre la qualité de ses produits, l’innovation de ses producteurs locaux et l’harmonie entre tradition et durabilité.

Parenthèse vivifiante au cœur de la campagne parmesane

Le véritable trésor de la région ? Le Parmigiano Reggiano qu’il est possible de déguster dans l’une des nombreuses fromageries artisanales de la ville. À l’intérieur s’alignent des dizaines de meules parfaitement rondes, pesant environ 40 kilos chacune, qui attendent patiemment d’arriver à maturation.

© Commune de Parme

Ce fromage à pâte dure, produit selon un savoir-faire ancestral protégé par l’appellation DOP (Denominazione di Origine Protetta), équivalente au label français AOP, se distingue par sa qualité et sa traçabilité : chaque meule porte un numéro d’identification et la date de production, garantissant son authenticité. Le processus d’affinage, entre 12 et 36 mois, transforme progressivement le fromage puisqu’il devient plus intense et plus granuleux au fil du temps.

Le Prosciutto di Parma, lui aussi, incarne un savoir-faire ancestral et une tradition protégée. Dans la région, plus de 160 producteurs se consacrent à sa fabrication, garantissant une qualité et une authenticité incomparables.

© Commune de Parme

Ce jambon unique utilise seulement les pattes arrière du porc et son élaboration respecte la plus grande simplicité car seul le sel, le poivre et un peu de farine de riz entrent dans sa préparation. Après un long processus d’affinage, il développe des arômes délicats et une texture fondante, signature de ce trésor de la gastronomie italienne.

Non loin de la production du jambon de Parme s’élève le château de Torrechiara, véritable joyau médiéval offrant l’une des vues les plus impressionnantes de la région : un panorama infini sur les vignobles, les champs dorés et les premiers reliefs des Apennins. On s’y arrête volontiers pour flâner le long de ses remparts en pierres, se laisser porter par le silence vibrant de la nature et ressentir cette atmosphère hors du temps.

© Francesca Bocchia pour la commune de Parme

Tout autour de ce monument emblématique de la campagne parmesane, de petits restaurants typiques invitent à une pause gourmande où l’on déguste les spécialités locales (jambon de Parme, parmesan affiné, vins des collines) dans un décor authentique. Une immersion totale dans l’âme rurale et gastronomique de l’Émilie-Romagne.

Vivre Parme de l’intérieur

Situé en plein cœur de Parme, le Grand Hotel De La Ville est l’adresse idéale pour un séjour inoubliable. Cet établissement cinq étoiles offre un accès privilégié aux monuments emblématiques, aux ruelles commerçantes et aux meilleures tables de la ville grâce à son emplacement. Quelques nuits là-bas suffisent pour plonger dans l’art de vivre parmesane, le tout dans un cadre raffiné où se mêlent service attentionné, espaces lumineux et design contemporain.

